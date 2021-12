Anamaria Prodan recunoaște teribilul mesaj și îl amenință pe Gigi Becali cu Poliția! “Se laudă prin oraș că mă bagă la pușcărie, că trimite oameni la Snagov să mă omoare”. Exclusiv

Anamaria Prodan a vorbit, pentru FANATIK, despre relația și conflictul pe care le are cu Gigi Becali și a anunțat că este pe punctul să se ducă la Poliție, dacă cineva o mai amenință și îi amestecă numele în diverse scandaluri.

Anamaria Prodan, despre Gigi Becali: ”Pe Reghecampf poate îl păcălește”

Anamaria Prodan a explicat cum s-a ajuns ca relația dintre ea și Gigi Becali să se deterioreze pentru totdeauna și cum, acum, situația dintre ei este critică.

”Faptul că acest mare credincios are impresia că atunci când vorbește el cu `prietenii` acești oameni îi poartă respect… Dimpotrivă, ei mă sună pe mine și îmi povestesc cum vorbește, cum mă înjură, cu verii, cu toată lumea pe la palat. Credinciosul ăsta mare! Cum se laudă că el are foarte multe relații și că el o să facă, că o să mă distrugă, că o să îl folosească pe Reghe împotriva mea.

. Se laudă că o cunoaște pe Bilcon… Pe mine nu mă interesează și nu mă impresionează absolut nimic”, explică Anamaria Prodan.

“Îl sfătuiesc să stea în banca lui, să își vadă de amărăciunile lui”

Anamaria Prodan este convinsă că scandalul dintre ea și Gigi Becali, pornit acum luni bune, după ce impresara a pierdut câțiva jucători valoroși în favoarea verilor latifundiarului, se va finaliza abia când va intreprinde demersuri legale.

, cum l-au păcălit foarte mulți, sau toți! El poate păcăli România, păcălim poporul cu televizorul. În schimb, toate maimuțărelile astea alea lui că mă distruge, că mă face, că mă bagă în pușcărie, că nu se lasă până nu mă bagă în pușcărie, că trimite după mine la Snagov să ne omoare, toate astea…

Mai stau, așa, puțin și mă duc frumos la Poliție, să le scriu (n.r. reclamații pentru amenințare), așa… Că nu poți să faci atât de multă mitocănie în oraș și să ameninți pe toate părțile și să vorbești cu toată lumea – mai este și înregistrat de câțiva prieteni comuni – și pe urmă să faci pe credinciosul.”, a mai spus Anamaria Prodan pentru FANATIK.

Anamaria Prodan îi atrage atenția lui Gigi Becali că așteapta puțin recunoștință

Anamaria Prodan a mai precizat, pentru FANATIK, că, în loc să se certe cu ea, Gigi Becali trebuia să îi fie recunoscător pentru că l-a ajutat în perioada în care finanțatorul FCSB era la închisoare.

”Eu îl sfătuiesc să stea în banca lui, să își vadă de amărăciunile lui, că până la urmă, eu sunt un om corect, un om care nu a supărat pe nimeni, un om care i-a băgat bani în buzunar cu nemiluita și nu a fost în stare, o dată, o floare să aducă sau să spună mulțumesc sau să zică: `Uite, Anamaria, pentru tot cât m-ai ajutat cât am stat în pârnaie, îți spun un simplu mulțumesc`.

Nu am nevoie de recunoștința lui Gigi Becali, pentru că nu știe, cuvântul ăsta nu îl are în vocabular, are prea puține cuvinte în vocabular ca să învețe definiția recunoștinței.”, a mai spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan: ”Ar trebui să îmi facă o statuie”

În altă ordine de idei, a mai explicat Anamaria Prodan pentru FANATIK, din acest moment ea nu mai vrea să audă de planurile lui Gigi Becali.

”Eu una sunt prea șmecheră, prea integră, prea inteligentă ca să mă mai cobor la mintea lui și la nivelul lui și să stau să ascult cum vin toți în oraș și îmi spun să am grijă că el se laudă că mă face, că mă drege, că trimite oameni după mine. Să fim liniștiți, filmele astea poate le-a văzut la fermă, în filmele cu mafioți și acum crede că e și el mafiot.

El știe cum e cu Poliția, știe cum e să stai la pușcărie când faci nenorociri… Eu mă rog la Dumnezeu să îi scoată chestiile astea din cap și ideile astea pentru că, repet, nu are el nimic cu mine și eu nu am nimic cu el. El ar trebui să îmi facă o statuie în fața casei și să se roage în fiecare zi pentru ceea ce am făcut pentru el toată perioada în care a fost închis și el, și Meme, și toată lumea”, ne-a mai spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan explică mesajele trimise lui Gigi Becali

Și, chiar dacă nu regretă că l-a ajutat, Anamaria Prodan îi atrage atenția lui Gigi Becali că nu l-a părăsit atunci când era închis. ”Trebuia să ascult atunci de lume și să îl fi lăsat să îl batjocorească toți. Nu că nu l-ar batjocori și în ziua de astăzi… (…) Dar nu regret nimic în viața mea și dacă ar fi să fac absolut totul l-aș face la fel, identic, nu aș schimba nimic”, mai zice Anamaria Prodan.

Mai mult decât atât, , dar susține că acestea nu erau atât de dure pe cât se crede.

”Iar mesajul nu e primul pe care îl primește de la mine, mesajul este exact ceea ce a meritat, nu este cu moarte, nu e cum se aude prin oraș, este un mesaj în care i-am explicat exact că Dumnezeu vede absolut tot, că Dumnezeu dă după suflet fiecărui om, că până să facem noi planuri să ne răzbunăm, crede-mă, ne răzbună Dumnezeu. Iar Gigi poate păcăli poporul, cu faptele lui de ”caritate”, dar nu poate să îl păcălească pe Dumnezeu. O să îi trimită exact ce merită,”, a mai spus Anamaria Prodan.

Gigi Becali, ferm când vine vorba de Anamaria Prodan

Reporterii FANATIK l-au contactat pe Gigi Becali pentru a discuta despre amenințările pe care le-ar transmite impresarului Anamaria Prodan, așa cum susține ea, dar finanțatorul FCSB a fost cât se poate de discret pe acest subiect.

”Nu comentez nimic din ce spune Anamaria Prodan. Pai, ce stau eu să mă cert cu Anamaria? Vreau eu să o distrug? Păi mă pun eu cu femeile?!”, a spus, în stilu-i caracteristic, Gigi Becali despre conflictul cu Anamaria Prodan.