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În una dintre emisiunile în care a fost invitată de curând Anamaria Prodan a spus adevărul despre relația cu Gigi Becali. Fosta moderatoare a show-ului Survivor: Povești din junglă a făcut dezvăluiri unice despre celebrul om de afaceri.

Anamaria Prodan, despre prietenia cu Gigi Becali

Anamaria Prodan (53 ani) este extrem de implicată în activitatea pe care o desfășoară de ani buni. Blondina este unul dintre cei mai cunoscuți agenți FIFA din România, dovadă că la unul dintre meciurile Universității Craiova nu a fost deloc singură. Vedeta a fost , care a pus deja ochii pe un sportiv din Bănie.

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În timpul liber în destinații exclusiviste, dar și în locuri superbe din țara noastră. Recent, a ajuns la Dubova, într-o deplasare unde și-a încărcat bateriile. Cu toate acestea, fosta moderatoare de la Antena 1 nu uită de prieteniile pe care le-a legat de-a lungul timpului. Una dintre acestea este cu Gigi Becali (68 ani).

Cei doi au pierdut relația de amiciție după ce și-au spus tot ce aveau pe suflet la un moment dat. În schimb, impresara are numai aprecieri pentru patronul lui FCSB. Mai mult decât atât, susține că latifundiarul din Pipera este un om care i-a iertat greșelile din trecut. Ei s-au certat la începutul anului 2021 din cauza unui transfer.

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Mai exact, este vorba de mutarea lui Dennis Man la Parma, intermediată de firma fraților Becali, deși fotbalistul avea contract cu Anamaria Prodan. Astfel, blondina s-a simțit trădată, adunând foarte multă frustrare pentru că nu era plătită deloc atunci când îi aducea un jucător, dar nici când acesta pleca la alt club.

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”Nu va mai fi cineva ca Anamaria Prodan”

„Nu se va mai naște cineva care să aibă o relație cu Gigi la nivelul acesta, care să aducă jucători pe sume derizorii și să-i dea mai departe pe milioane de euro. Nu va mai fi cineva, ca Anamaria Prodan, care să se ducă la el și să-i spună ’patrone, jucătorul a intrat în ultimele șase luni de contract.

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Hai să nu-l pierdem. Mai bine pierd eu niște bani, dar să rămână al clubului’. Nu se va mai naște cineva care să aibă o astfel de relație cu el”, a explicat Anamaria Prodan, la Matinal. Agentul FIFA a pus punctul pe ”i” și legat de o altă situație care o leagă direct de Gigi Becali.

Anamaria Prodan: ”Nu depind de banii din fotbalul românesc”

Întrebată dacă va mai exista posibilitatea să formeze o echipă la FCSB cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan nu a ezitat. A transmis că nu se pune problema de așa ceva. Vedeta a lăsat trecutul în urmă, preferând să se concentreze pe lucrurile din prezent. E focusată pe relația cu Ronald Gavril, dar și pe cariera sa.

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„Cât timp va trăi Gigi Becali, niciodată! Astăzi vorbesc cu Gigi, îl sun, cer prețuri, am aceeași legătură cu el, mai puțin acea relație de super, super prietenie, care începea de la 10 dimineața, de la cafea. Nu o mai avem! Dar ne-am iertat unul pe celălalt, lucru care pe mine mă liniștește foarte tare.

Mă face să merg mai departe și să-mi fie foarte drag. Ne-am recunoscut unul altuia minusurile și plusurile. Eu pot să-i spun ce gândesc fără să-mi fie teamă, pentru că eu nu depind de banii din fotbalul românesc”, a completat Anamaria Prodan, mai arată sursa citată anterior.