Anamaria Prodan a luat și a decis, prin intermediul avocaților săi, să-i pună sechestru pe restul averii lui Laurențiu Reghecampf.

Anamaria Prodan și Mihai Rotaru, front comun împotriva lui Laurențiu Reghecampf! Antrenorul, executat silit și de fosta soție: „Mai are un SUV Jeep”

FANATIK a aflat că Anamaria Prodan s-a înscris, le mai are pe numele lui. În acest moment, antrenorul ar mai avea pe numele său 50% dintr-o casă și un autoturism Jeep din 2015.

ADVERTISEMENT

Conform apropiaților celor doi, care cândva formau un cuplu, Reghe ar avea conturile goale în acest moment și are și interdicție de a mai antrena. Astfel, tehnicianului i-ar fi destul de greu să mai producă bani în această perioadă.

FANATIK a contactat-o pe Anamaria Prodan pentru detalii suplimentare, însă aceasta n-a vrut să intre în detalii. Totodată, a fost contactat și Laurențiu Reghecampf, care n-a dorit să ofere un punct de vedere oficial.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să vorbesc despre acest personaj. În viața mea și a copiilor mei, cei care se asociază cu hoți, mincinoși și indivizi dubioși pentru societate nu au ce să caute! Nici măcar nu le vom pronunța numele. Vorbiți, vă rog, cu avocatul meu, Oleg Burlacu, care vă lămurește cu orice aveți nevoie”, a fost reacția scurtă a Anamariei Prodan pentru FANATIK.

L-am contactat și pe avocatul Oleg Burlacu: „Pentru neplata pensiei de întreținere am început executarea silită a domnului Reghecampf! I-am indisponibilizat bunurile mobile, adică ce a mai rămas, un SUV Jeep și am pus sechestru și asupra părților din bunurile lui imobiliare, partea din casă și terenuri, urmând să fie valorificate de executorul judecătoresc și să ne dea banii restanți”.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf are și alte probleme!

Din spate vine și omul de afaceri Cătălin Hideg, care a susținut la emisiunea „Viața fără filtru” de la că i-ar fi împrumutat bani lui Laurențiu Reghecampf, iar antrenorul i-ar fi dat cecuri despre care nu știe dacă au acoperire. În plus, Hideg a lăsat de înțeles că i-a fost milă de Reghe, ținând cont că are copii în întreținere și nu i-a cerut urgent banii.

„Eu i-am împrumutat niște bani, iar el mi-a dat mie niște cecuri. Nu au fost nici până acum rezolvate problemele. Acestea sunt probleme între mine și el. Nu am folosit cecurile, nu știu dacă sunt cu acoperire sau nu.

ADVERTISEMENT

Din ce știu de la el, are o situație mai grea în momentul ăsta și nu am folosit acele cecuri, pentru că, probabil, i-aș fi făcut destul de mult rău. Am înțeles că ne vom lămuri în curând în legătură cu împrumutul pe care eu i l-am dat acum câțiva ani, fără să apelez la acele cecuri de care vorbiți. E vorba de aproximativ 140.000 de euro”, a declarat Cătălin Hideg.