Așa cum a anunțat și FANATIK în exclusivitate, . Organizația de box, cu sediul în America de Sud, oferă una dintre cele mai prestigioase titluri mondiale.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril, de vorbă cu președintele WBC: “Vrem să organizăm un meci de titlu mondial în România”

În cadrul întâlnirii, Anamaria Prodan, Ronald Gavril și Mauricio Sulaiman, președintele WBC, au făcut și un podcast în care au discutat mai multe aspecte legate de box, despre cariera pugilistului, dar și despre promoția Gavril&Prodan Promotions.

Anamaria Prodan a fost cea care a explicat care este obiectivul promoției lor și ce își doresc să facă în boxul din România: “Cu promoția noastră vrem să readucem boxul la nivel înalt în România. Mai sunt și alte organizații noi și cu toții luptăm pentru acest lucru. În viitor, vrem să organizăm și o luptă pentru titlul mondial”.

Mauricio Sulaiman a fost foarte curios de câteva aspecte importante ce îl privesc pe Ronald “The Thrill” Gavril. Cum ar fi pașii pe care i-a făcut la începutul carierei, obiectivul său și alte lucruri personale. De reținut este faptul că Ronald și-a trecut în cont a 25-a victorie la profesioniști și .

“Mi-am dorit foarte mult să revin în țară și să am un meci în România. Multă lume și-a dorit asta de la mine și este un lucru bun pentru box și pentru copiii care urmăresc acest sport, pentru că le pot oferi mai multă inspirație.

În mai am ținut și prima noastră gală, unde am reușit să câștig titlul latin WBC. Porecla mi-a pus-o prietenul meu, James Toney, de la care am învățat foarte multe”, a spus Ronald Gavril pe canalul oficial de al WBC.

“Vreau să lupt pentru titlul mondial WBC”

Pentru Ronald Gavril a fost o întâlnire importantă în Mexic cu Mauricio Sulaiman. Alături de Anamaria Prodan și președintele WBC, acesta a avut și o conferință de presă unde și-a exprimat dorința de a lupta pentru un titlu mondial. Totodată, Gavril vrea și o luptă împotriva lui Canelo Alvarez, unul dintre cei mai buni pugiliști din acest moment.

“În România am avut doar două meciuri la profesioniști, iar în cei 10 ani la amatori am avut foarte multe și am fost de multe ori campion acolo. În America am venit pentru a-mi îndeplini visul de a boxa la cel mai înalt nivel și de deveni profesionist.

Aici l-am cunoscut și pe Floyd Mayweather de la care am învățat foarte multe lucruri. Am și semnat cu promoția lui. A fost foarte mândru de mine. Dacă muncești, ești concentrat și ești dedicat, poți reuși. Așa spunea și el.

Visul meu este să fiu campion mondial și cred că pot face asta. Am fost aproape de două ori când am luptat cu Benavidez. În continuare îmi doresc acea centură și vreau să reușesc. Cred că voi primi o nouă șansă la titlu.

Nu este un sport ușor, de aceea trebuie să ai încredere în tine și să fii puternic din punct de vedere psihic ca să reușești. Mi-ar plăcea să lupt contra lui Canelo în la super mijlocie.

Pentru mine e ușor să fac categoria, pentru că sunt disciplinat când vine vorba de mâncare. Filmul preferat este Gladiatorul. Am câțiva luptători preferați. James Toney, Evander Holyfield, Mayweather și în prezent îmi place Terence Crawford”, a mai spus Gavril.