Anamaria Prodan și pugilistul Ronald Gavril au mers la nivelul următor în lumea boxului, după ce au dat viață promoției Gavril&Prodan Promotions. Prima gală a acestei promoții a avut loc în luna mai a acestui an.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril, detalii de culise de la întâlnirea de gală cu cel mai puternic om din WBC: „Ne-a pus la dispoziție tot”

Ronald Gavril și-a trecut în cont a 25-a victorie la profesioniști și . Acum, alături de Anamaria Prodan, a mers direct în Mexic, la sediul WBC.

Mauricio Sulaiman, președintele WBC (World Boxing Council), a realizat un podcast cu Anamaria Prodan și Ronald Gavril chiar la sediul organizației pe care o conduce. Podcastul se numește BoxCast, iar FANATIK a aflat detalii de culise direct de la Ronald Gavril.

„Am fost invitați la podcastul domnului președinte, în Mexico City, am vorbit despre promoția pe care am deschis-o în România și am explicat intențiile noastre de a ridica boxul din România la nivel mondial.

Am mai vorbit despre meciul din România, unde am câștigat titlul WBC Latin, am mai vorbit despre sănătate. Ne-a primit foarte frumos, ne-a pus la dispoziție tot ce am avut nevoie să fim confortabili și să vizităm orașul. Pregătim surprize pentru boxul Romanesc”, a declarat Ronald Gavril pentru FANATIK.

„Este o onoare pentru noi să punem România pe harta boxului internațional. Compania Gavril&Prodan Promotions este mândră să colaboreze cu WBC pentru a aduce meciuri spectaculoase și pentru a promova boxul românesc la nivel internațional”, a mai spusRonald Gavril.

De altfel, chiar și Mauricio Sulaiman a anunțat pe pagina personală de Instagram că i-a avut invitați la podcastul BoxCast pe Anamaria Prodan și Ronald Gavril, cei doi care, pe lângă faptul că au înființat o promoție de box, formează și un cuplu în viața de zi cu zi.

Gala Boxing Fighting Championship de la Craiova, prima pentru Anamaria Prodan ca promotor!

, care a avut loc în Sala Polivalentă din Craiova. A investit în eveniment aproximativ 200.000 de euro.

Anamaria Prodan continuă să rămână și agent FIFA, dar să dețină și o academie de fotbal, Prodan&Iancu Academy, și o echipă de minifotbal, MFC Ploiești, dar și o echipă de old boys, Prodan&Iancu.