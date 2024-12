Anamaria Prodan şi Ronald Gavril, planuri mari pentru 2025: “Vor veni personalităţi ale boxului mondial! Vom scoate mari campioni”. Video exclusiv

Anamaria Prodan a avut un an foarte încărcat. A finalizat procesul de divorţ de Laurenţiu Reghecampf după mai bine de trei ani de procese, iar acum se concentrează pe relaţia cu campionul de box, Ronald Gavril.

Anamaria Prodan şi Ronald Gavril, planuri mari pentru 2025: “Vor veni personalităţi ale boxului mondial! Vom scoate mari campioni”

Prezentă la SUPER GALA FANATIK alături de Ronald Gavril, Anamaria Prodan a declarat că au fost ani critici din viaţa ei, dar consideră că 2024 a fost cel al revenirii pe toate planurile:

ADVERTISEMENT

“2024 a venit după câţiva ani critici din viaţa mea, din toate punctele de vedere. Dar, a fost cumva anul meu, anul revenirii pe toate planurile, anul în care Dumnezeu mi-a dat ceva minunat lângă mine.

Şi îi mulţumesc lui Dumnezeu şi îi mulţumesc şi minunii. Un an în care toate lucrurile s-au aşezat. Încet-încet, greu, dar încet”, a spus Anamaria Prodan pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

“Am promis amândoi că vom reînvia boxul românesc”

, dar acum are planuri mari în box. Anamaria Prodan a dezvăluit pentru FANATIK că vrea să aducă personalităţi ale boxului mondial prin galele pe care le organizează alături de iubitul ei:

“Urmează gale din ce în ce mai bune şi am şi promis amândoi că vom reînvia boxul românesc. Dacă Ronald Gavril nu poate s-o facă, nu poate s-o facă nimeni. Eu sunt pe repede înainte, că mă cunoaşteţi.

ADVERTISEMENT

Am noroc cu el, că mă aşează întotdeauna. Îmi revin, dar va fi o promoţie care va face România mândră şi exact cum a promis Ronald, vor veni personalităţi ale boxului mondial şi vom scoate şi mari campioni”, a spus Anamaria Prodan.

Ronald Gavril: “M-am simţit foarte bine să lupt în faţa propriilor fani”

, într-o gală organizată la Circul Globus. Luptătorul a câştigat centura WBF World după ce l-a învins prin KO în runda a cincea pe Juan “Meteoro” Boada:

ADVERTISEMENT

“M-am simţit foarte bine să lupt în faţa propriilor fani. Mă simt onorat să revin în România după foarte mulţi ani, să putem organiza împreună cele două gale. Să construim o companie de promoţie, prin care să promovăm boxul.

Să devin campion mondial la mine acasă este ceva… A fost un an foarte bun. Lucrăm pentru următorul eveniment. Probabil va fi ceva pentru luna martie-aprilie, nu ştim deocamdată. Probabil va fi o gala de box în România sau un meci în Las Vegas”, a spus Gavril.

Anamaria Prodan şi Ronald Gavril, planuri mari pentru 2025