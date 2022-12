Anamaria Prodan vorbește despre noul ei iubit: ”Mă face să mă simt femeie”! Cine e bărbatul apărut după divorț în viața vedetei? Exclusiv

Anamaria Prodan a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că are un iubit. Mai mult ne-a povestit ea, este pregătită să devină, din nou, o femeie măritată și este nerăbdătoare să fie făcută bunică de copiii ei.

Anamaria Prodan, dezvăluiri exclusive despre actualul ei iubit

Anamaria Prodan împlinește 50 de ani pe 17 decemebrie, motiv pentru care a pus la cale, alături de Codrin Ștefănescu, șeful ei de partid, o petrecere faraonică într-un restaurant de lângă București. FANATIK a luat parte la eveniment și, în exclusivitate pentru cititorii noștri, Anamaria Prodan a vorbit despre viața ei.

Printre altele, sexy-impresara ne-a dezvăluit motivul pentru care a insistat să rămână cu numele de Reghecampf. Deși, spune ea, zâmbind fericită, nu va dura prea mult timp și îl va schimba din nou. Iar asta pentru că, da!, este îndrăgostită.

despre actualul ei iubit, despre relația pe care o au și, în exclusivitate, ne-a explicat de ce în seara petrecerii nu au putut fi împreună, să se bucure la maximum de cheful pus la cale de prietenii vedetei cu ocazia împlinirii a 50 de ani ai ei.

Anamaria Prodan are planuri să fie ”cea mai cool bunică”

Arăți mai bine acum decât anul trecut. Își priește divorțul?

– Nu, dar îmi priește viața frumoasă, fără frici, fără sperieturi, fără umilințe. Îmi priește viața, exact așa cum trebuia să fie, adică frumoasă și demnă.

Te aștepți să te felicite și fostul tău soț?

– Asta e o chestie care ține de educație. Și dacă ai, ai, dacă nu… nici Dumnezeu nu poate cere. Eu, una, nu aș putea să cer.

Ce îți dorești pentru anul 2023?

– Îmi doresc multă sănătate. Vreau sănătate ca să îmi văd copiii la casele lor, să pot să îmi cresc nepoții.

Ai planuri să fii bunică deja?

– Eu am, ele nu prea au. Eu aștept, pentru că eu o să fiu cea mai cool bunică. O să îmi iau nepoții și am să îi plimb peste tot în lume. Le voi face de mâncare, eu gătesc foarte bine, voi fi bunică nu normă întreagă.

Dar îmi doresc și să mă așez lângă un bărbat foarte mândru, ceea ce mi-am dorit toată viața. Un bărbat demn, puternic, să lumineze locul în care apare.

Ce spune Anamaria Prodan despre căsnicia eșuată avută cu Laurențiu Reghecampf

Dar, totuși, de ce ai răbdat până acum să găsești bărbatul pe care îl dorești?

– Pentru că eu cred în familie mai mult decât oricine de pe mapamond. Pentru că eu construisem, voiam ca fetele și băieții mei să fie mândri, să trăiască în demnitate. Credea că mai pot repara relația, noi toți am sperat până în ultimul moment.

Doar că e foarte greu dacă nu ai în ADN ce trebuie. Iar după atâția ani, atunci când l-am auzit într-un interviu (la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, n. red.) că el nu își dorea ce îmi doream eu, adică să fie numărul 1, atunci am realizat că el, săracul, nu a putut. El are în ADN chestia asta… Nu are aspirații.

De ce ai insistat să rămâi cu numele lui?

– Dintr-un motiv simplu. Este foarte greu să îmi schimb actele de America. Social security, pașaportul… E ceva cumplit, e foarte complicat, este numărul social cu care, normal, te naști. L-am schimbat o dată, știu prin ce am trecut… Oricum nu am nicio legătură cu , dar mi-era greu să stau iarăși șase, opt luni, să îmi schimb actele. Dar, stai liniștit, nu o să țin mult numele de Reghecampf…

Anamaria Prodan, dezvăluiri despre bărbatul din viața ei

Ai planuri? Un iubit?

– Eu când mă rog la Dumnezeu pentru ceva, chiar mi se întâmplă… Sunt fericită și am un om lângă mine care este exact cum mi-am dorit eu.

Cine e?

– Momentan nu vreau să știe nimeni, în acest moment discreția este foarte importantă pentru mine și pentru copiii mei. Nu stă în România, copiii mei îl adoră, este un om minunat. Și mă face să mă simt femeie, mă face să zâmbesc, mă face să fiu sclipitoare.

Pasională, așa cum am fost întotdeauna, mai puțin în ultimii ani. Dar probabil că erau atât de mari fricile și problemele încât…

E asta cea mai frumoasă petrecere de zi de naștere a ta?

– Cea mai frumoasă este asta de 50 de ani! Iar cea mai urâtă a fost ultima cu fostul soț, cea de acum doi ani, asta e sigur. Nu doar pentru mine, ci și pentru copii, pentru că ei știau deja tot, și a fost cumplit.