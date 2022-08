Anamaria Rosa, fata regretatului Aurelian Preda, confesiuni dure. Cine sunt, până la urmă, adevărații ei părinți: „Am aflat că mama mea este alta”

Anamaria Rosa, fiica lui Aurelian Preda, are o poveste desprinsă din cele mai complicate scenarii de film. Nici până în ziua de azi nu poate spune cu subiect și predicat că știe cu exactitate care sunt părinții ei adevărați, doar că, pentru ea, sentimentele sunt dincolo de probele ADN.

Anamaria, fiica lui Aurelian Preda, destăinuiri despre familia ei

Vedeta a fost invitată în podcastul lui Valentin Sanfira, unde a pus pe tapet toate controversele legate de și de paternitatea acestuia. Anamaria a spus că și acum îi simte lipsa folcloristului, că plânge destul de des, de fiecare dată când își amintește de el.

Tânăra a aflat după ceva timp că mama ei era o altă femeie decât cea căreia i-a spus acest cuvânt sfânt, „mamă”, și că a început să aibă îndoieli și cu privire la tatăl ei, după ce a descoperit că Aurelian Preda o adoptase, de fapt.

„Am aflat că mama mea este alta”

Cu multă tărie și fără să ascundă absolut nimic despre viața ei, Anamaria Rosa a explicat care au fost dilemele care au măcinat-o de-a lungul anilor, chiar și în perioada când Aurelian trăia.

„Am crescut cu o mamă care era, de fapt, nașa mea. Am aflat că mama mea este alta. Mama mea e State Ioana Magdalena. Eu știam atunci că e verișoara mea, fiind fata surorii tatălui meu. Mi s-a spus că el m-a adoptat…

Mi-a zis mereu că e tatăl meu biologic. Eu nu întrebam de mama, dar când am aflat, am ținut ascuns și apoi am întrebat. Ea, de fapt, m-a botezat.

Mama îmi spune că nu e așa, că nu sunt fiica lui. Nu am stat să stau să dezgrop, să fac teste ADN. Tatăl meu m-a crescut, a fost lângă mine când eram bebeluș. Eu știu ce simt în sufletul meu. Mai mult de atât nu contează”, sunt dezvăluirile destul de șocante făcute de Anamaria Rosa Preda