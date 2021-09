Anamaria Rosa, probleme la 5 ani de la moartea lui Aurelian Preda! Ce se întâmplă cu fiica artistului

Anamaria Rosa Preda ne-a dezvăluit că și acum, în ciuda testamentului făcut de Aurelian Preda, problemele legate de succesiune și de averea rămasă în urma decesului regretatului artist îi dau și acum, la 5 ani de la eveniment, mari bătăi de cap.

Anamaria Rosa Preda, probleme din cauza testamentului

Chiar dacă, aflat în spital, în ultima fază a bolii care l-a răpus, Aurelian Preda, în prezența unui notar, își dicta testamentul, lăsând toată averea fiicei sale, Anamaria Rosa, problemele legate de succesiune nu s-au rezolvat nici acum, la cinci ani de la moartea cântărețului.

”Testamentul, am aflat ulterior, nu era valabil, nu știu din cauză. Iar complicațiile legate de succesiune au fost serioase, încă mai sunt. A durat enorm până am dat de toate actele, până le-am depus. Încă nu e gata succesiunea, sper să reușesc să rezolv situația cât de curând. Dar, din păcate, este mai complicat decât aș fi putut crede, mai ales fără să am ajutor”, a spus, pentru FANATIK, Anamaria Rosa Preda.

Cu toate acestea, ne-a dezvăluit tânăra de doar 21 de ani, este decisă ca, într-un final, să intre și legal în posesia averii care i se cuvine după decesul celui care i-a fost tată, chiar dacă doar adoptiv. ”Sunt convinsă că, până la urmă, se vor așeza lucrurile așa cum e nevoie. Nu vorbim doar de acte legate de proprietăți, vorbim și de alte bunuri, de aceea și este totul atât de complicat”, a mai spus Anamaria Rosa Preda.

Anamaria Rosa Preda, decisă să tranșeze problema abuzului la care a fost supusă

Și, dacă tot a vorbit de problemele legale cu care se tot confruntă, pentru FANATIK, că procesul pe care îl are cu un alt artist celebru pe care l-a acuzat că ar fi abuzat-o sexual va continua, chiar dacă, explică ea, nu își explică de ce înaintează atât de greu lucrurile.

”Au fost audiați toți martorii deja. Acum așteptăm judecata. Nu știu de ce merg lucrurile atât de încet, aș vrea să se termine odată. Dar, sper eu, lucrurile se vor îndrepta cât de curând, vor începe să se miște, se va da o sentință pentru acel om”, ne-a spus Anamaria Rosa Preda.

Fiica lui Aurelian Presa, afectată de pandemie

a recunoscut, pentru FANATIK, că pandemia de coronavirus a afectat-o mai mult decât și-ar putea dori, evenimentele la care ar fi putut să cânte, dar și afacerea pe care o are alături de un amic suferind reculuri sesizabile.

”În plan artistic, din păcate, lucrurile au fost foarte dificile, multe evenimente fiind anulate de pandemie. Sper că, anul viitor, când se vor ridica restricțiile, să urc din nou pe scenă, să cânt, anul acesta nu prea am avut ocazia, iar anul trecut nici nu a putut fi vorba. Normal că mi-e dor să cânt în fața publicului, sunt nerăbdătoare să intru în studio, să mai înregistrez piese”, ne-a dezvăluit Anamaria Rosa Preda.

Și, culmea, nu doar partea artistică i-a fost afectată de pandemie, ci și afacerea cu flori pe care o are alături de un amic de-ai ei a avut de suferit din cauza pandemiei, evenimentele fiind, la fel ca și cântările, din ce în ce mai puține.

”Alături de un prieten avem o firmă care se ocupă de aranjamente florale mai deosebite. Dar, din păcate, nu prea au fost ocazii, așa că lucrurile nu sunt strălucite. Merge bine în anumite perioade, mai ales primăvara, când se fac cadouri mai multe cu ocazia sărbătorilor din acea perioadă, dar, în rest, lucrurile au fost complicate”, ne-a mai mărturisit fiica regretatului Aurelian Preda.

Dacă afacerile nu merg strălucit, în plan sentimental Anamaria nu se plânge că lucrurile ar merge prost, ba chiar dimpotrivă. ”Sunt bine, sunt fericită, dăruiesc dragoste și primesc dragoste. Nu ne place să ne afișăm prea mult, preferăm să păstrăm relația doar pentru noi. Dar, da, am iubit, suntem fericiți împreună”, ne-a precizat fiica adoptivă a lui Aurelian Preda.

Anamaria i-a organizat pomana de cinci ani lui Aurelian Preda

Stins din viață pe 27 septembrie 2016, într-un spital din Viena, lui Aurelian Preda i s-a făcut pomana creștinească, așa cum se cuvine, chiar duminică, pe 26 septembrie. ”Am făcut pomana de cinci ani pentru tatăl meu, așa cum era și normal. Nici nu se punea problema să nu organizez ceva în amintirea lui”, ne-a dezvăluit tânăra artistă.

Aurelian Preda a murit, într-un spital din Austria, acum cinci ani, din cauza unui cancer pancreatic la doar 47 de ani, artistul pierzând lupta cu boala după patru ani de tratamente.