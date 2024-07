și peste Ocean. , președintele WBC, acum cei doi au mers în podcastul unei alte celebrități din Statele Unite.

Anamaria și Ronald, ocolul Americii pentru promovarea Gavril&Prodan Promotions! A ajuns acum în podcastul omului care a decis în dese rânduri soarta lui Mike Tyson

Este vorba despre Joe Cortez, care moderează podcastul „Joe Cortez Show”. Anamaria Prodan și Ronald Gavril au fost invitații speciali ai fostului pugilist, care a devenit însă foarte cunoscut ca arbitru.

„Bună seara și bine ați venit la Joe Cortez Show aici, în Las Vegas, Nevada, capitala mondială a divertismentului și a boxului. Astăzi am doi invitați speciali. Pe bunul meu prieten Ronald Gavril, unul dintre luptătorii de care toată lumea vrea să stea departe, pentru că este un campion.

Îi avem aici pe Ronald și pe frumoasa lui iubită Anamaria Prodan, care este promotor sportiv, agent de box și de fotbal”, a fost introducerea podcastului pe care a făcut-o Joe Cortez în cadrul interviului cu cei doi români.

Anamaria Prodan: „Mulțumesc iubitului meu Ronald că mă susține în continuare să pot ajunge și în box numărul 1”

FANATIK a stat de vorbă cu Anamaria Prodan imediat după acest podcast: „Este o onoare să fii invitat special în podcastul unei asemenea legende. Este o onoare să ai asemenea prieteni, cum sunt Mauricio Sulaiman, Joe Cortez sau James Stoney.

Eu sunt fascinată să stau alături de ei și să le ascult poveștile. Acasă la Joe Cortez e ceva unic. Am rămas plăcut surprinsă. Am ascultat povestea fiecărui tablou și a fiecărei semnături din locație. Am primit cadouri superbe cu semnătura lui și sunt foarte încântată.

Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat astfel de prieteni și că trăiesc într-o lume atât de frumoasă. Mulțumesc iubitului meu Ronald că m-a susținut și mă susține în continuare să pot ajunge și în box numărul 1”.

Cine este Joe Cortez

Joe Cortez s-a născut la 13 octombrie 1945 și a avut o carieră de succes în boxul amator. A câștigat diverse turnee din 1960 până în 1962. În 1963, Joe avea să devină profesionist la doar 18 ani și a avut un record de 10 victorii și o înfrângere la acest nivel. Meciul pierdut a fost în fața lui Georgie Foster din Ohio. Joe Cortez s-a retras din box după doar 11 lupte la profesioniști, iar în 1969 s-a mutat în Puerto Rico.

Din 1977, Joe Cortez a devenit arbitru de box, iar în anii 80 a fost cel care a arbitrat mai multe meciuri ale lui Mike Tyson. În secolul 21, Joe avea să devină unul dintre cei mai cunoscuți arbitri din box, fiind în ring la cele mai importante lupte pentru titluri mondiale. A arbitrat peste 170 de meciuri pentru titlul mondial, printre care și întâlnirea dintre Oscar de la Hoya și Julio Cesar Chavez.

Totodată, Joe Cortez apare în filmul Rocky Balboa ca arbitru în meciul dintre Balboa și Mason „The Line” Dixon, interpretat de boxerul profesionist Antonio Tarver. Joe Cortez a fost inclus în International Boxing Hall of Fame în 2011 și în septembrie 2012 s-a retras din arbitraj.