Anastasia Potapova, victorioasă la debut, o vrea în finală pe Simona Halep la Transylvania Open: „Pentru mine e o legendă”. Exclusiv

Anastasia Potapova (23 de ani) a vorbit la superlativ despre Simona Halep după calificarea în . Rusoaica speră să își întâlnească idolul în finala turneului de la Cluj.

Anastastia Potapova o vrea în finala de la Cluj pe Simona Halep: „Ar fi un vis”

Aflată la Cluj pentru a treia oară la Transylvania Open, Anastasia Potapova s-a calificat în optimi după o victorie facilă cu Julia Grabher (392 WTA). Rusoaica s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-0, la capătul unui meci care a dorit 1 oră și 14 minute.

„Poate că a părut mai ușor decât a fost de fapt, deoarece în primul set am avut câteva probleme medicale. Înainte de meci nu m-am simțit prea bine. Aveam o presiune în piept, așa că nu m-am simțit extraordinar. Poate de aceea primul set nu a fost simplu și nu am jucat extraordinar.

Dar, în setul al doilea, cred că au început să își facă efectul medicamentele pe care le-am luat înainte de meci și m-am simțit mult mai bine. Dar Julia (n.r. – Grabher) este o jucătoare foarte bună, abia a revenit după accidentare, a suferit o intervenție chirurgicală și cred că își va reveni curând”, a declarat Anastasia Potapova, în exclusivitate pentru FANATIK.

Potapova s-a oprit în semifinale anul trecut

Potapova s-a îndrăgostit de Cluj-Napoca și speră să își depășească cea mai bună performanță înregistrată la Transylvania Open. Anul trecut, sportiva născută la Saratov s-a oprit în semifinale.

„Îmi place să revin aici. E unul dintre cele mai bune turnee de 250. Îmi place organizarea, terenurile, hotelurile. Mă simt foarte confortabil aici. Îmi place foarte mult și orașul. În fiecare seară ies să mă plimb, deoarece familia mea este și ea aici. Am și câinele cu mine, așa că încercăm să ne bucurăm pe cât de mult se poate de această săptămână petrecută aici.

De fiecare dată când am revenit la Cluj mi-am îmbunătățit rezultatul. Data trecută am jucate semifinale, așa că simt că am o treabă neterminată aici. Mi-ar plăcea să rămân aici până la final, dar nu se știe niciodată. Ce știu e că voi da tot ce am mai bun ca să câștig.

Să rămân sănătoasă este obiectivul principal (n.r. – Ce își dorește de la 2025). Apoi vreau să mă dezvolt din punct de vedere mental, fizic, iar în ceea ce privește clasamentul WTA sper să intru în top 30 și să rămân acolo. Vreau să o iau pas cu pas. Top 30, top 20 și apoi top 10”, a adăugat rusoaica.

„Mi se pare nedrept ce i s-a întâmplat”

Anastasia Potapova o așteaptă în finala de la Cluj pe Simona Halep. Rusoaica a dezvăluit că a empatizat cu Până la finală, Halep are de jucat pentru optimi cu Lucia Bronzetti. Meciul cu italianca e programat marți, 4 februarie, nu mai devreme de ora 19:30.

„Am mai declarat că ea (n.r. – Simona Halep) a fost mereu una dintre jucătoarele mele preferate din toate timpurile și am susținut-o întotdeauna. Mi-a părut foarte rău pentru toată situația prin care a trecut. Mi se pare nedrept ce i s-a întâmplat. Este extraordinare. Pentru mine e o legendă. O să o urmăresc și sper să revină acolo unde îi este locul. Ar fi un vis pentru mine (n.r. – Să se întâlnească în finală cu Halep)”, a conchis Potapova.

2 turnee câștigate are în palmares Anastasia Potapova

Anastasia Potapova - INTERVIU EXCLUSIV