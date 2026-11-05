Fostul fundaș al Stelei a fost coleg cu noul Messi din Champions League. A marcat un hat-trick și a intrat în istorie

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Como a scris istorie în Champions League, după o victorie incredibilă, scor 9-1, pe terenul celor de la Lens. Anastasios Douvikas a fost omul meciului, cu trei goluri și o pasă decisivă. Puțini știu însă că atacantul grec are o legătură cu fotbalul românesc. În perioada în care făcea primii pași spre fotbalul profesionist, Douvikas s-a aflat la același club cu Dorin Goian, fostul fundaș al Stelei.

Anastasios Douvikas, spectacol total în Champions League! Grecul a marcat trei goluri în victoria istorică a lui Como

Anastasios Douvikas a fost protagonistul unuia dintre cele mai spectaculoase Atacantul grec a marcat de trei ori în victoria obținută de Como pe terenul lui Lens, scor 9-1. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a deschis scorul în minutul 7, a reușit dubla în minutul 32 și i-a oferit apoi o pasă decisivă lui Nico Paz. În repriza secundă, Douvikas a înscris din nou, în minutul 57, după o pasă primită chiar de la argentinian.

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Prestația extraordinară l-a propulsat pe Douvikas în fruntea clasamentului golgheterilor din , cu șase reușite în patru meciuri. Grecul i-a depășit pe Erling Haaland și Nicolò Tresoldi, ambii cu câte cinci goluri. Mai mult, Como a egalat recordul celei mai categorice victorii din istoria competiției, la o diferență de opt goluri.

Dorin Goian și Anastasios Douvikas, la același club din Grecia! Cum s-au intersectat cei doi

Legătura dintre Dorin Goian și Anastasios Douvikas datează din perioada petrecută la Asteras Tripolis. Fostul fundaș al Stelei a evoluat pentru formația elenă între 2013 și 2016, în timp ce actualul atacant al lui Como a ajuns la academia clubului în 2015. Douvikas avea atunci numai 16 ani și încerca să facă pasul spre fotbalul mare.

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Dorin Goian era la acea vreme unul dintre liderii vestiarului, având în spate o experiență importantă la nivel internațional. De cealaltă parte, Douvikas era doar un puști care încerca să învețe cât mai multe de la fotbaliștii experimentați atunci când avea ocazia să se antreneze alături de seniori. Anii au trecut, iar tânărul grec a ajuns să scrie istorie în Champions League, în tricoul lui Como.

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Como a intrat în istoria Champions League! Recordurile incredibile ale echipei lui Cesc Fàbregas

Victoria cu Lens a adus-o pe Como în cărțile de istorie ale fotbalului european. Italienii au devenit doar a doua echipă care înscrie nouă goluri într-un singur meci din Champions League, după Bayern München, care a învins-o pe Dinamo Zagreb cu 9-2 în 2024. Totodată, diferența de opt goluri a egalat performanțele realizate de Liverpool, în victoria cu Beșiktaș din 2007, și Real Madrid, în succesul împotriva lui Malmö din 2015.

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Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât Como se află la prima participare în Champions League. Echipa pregătită de Cesc Fàbregas a adunat nouă puncte în primele patru etape și a urcat pe locul 4 în faza ligii. Italienii au înscris deja 19 goluri, egalând un record pentru primele patru partide disputate de un club la debutul în marile competiții europene.