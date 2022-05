Trădătorul Anatoliy Tymoshchuk, distrus de presa ucraineană: „Să le zâmbești celor care ți-au omorât conaționalii este lipsit de umanitate!”

Fost căpitan al naționalei Ucrainei și recordman de selecții, Anatoliy Tymoshchuk nu a ieșit public cu nicio declarație de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Mai mult, a continuat să lucreze ca antrenor secund la Zenit St.Petersburg.

A fost declarat ”cel mai mare trădător din fotbalul ucrainean”, iar . Tymoshchuk a pus însă din nou paie pe foc, sărbătorind, exuberant, un nou titlu cucerit de echipa pentru care lucrează.

Zenit Sank Petersburg a câștigat în ultima rundă din campionatul Rusiei cu 3-1 în fața lui Lokomotiv Moscova. Un succes care i-a permis să obțină, matematic, un nou titlu, cu trei runde înainte de finalul întrecerii.

La finele partidei, jucătorii și staff-ul tehnic au celebrat pe gazon triumful. Între aceștia, și Anatoliy Tymoschuk, antrenorul secund, care nu a fost deloc rezervat în manifestări.

Look at who made a public appearance yday…

Celebrating winning a ‘title’ last night whilst his countrymen are bombed, deported raped & killed by the country that pays his wages… 😷

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk)