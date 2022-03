Anatoliy Tymoshchuk, catalogat „trădător de neam și țară” de un fost coleg de la nationala Ucrainei. De la ce a plecat tot

Ucraineanul Anatoliy Tymoshchuk, fost mijlocaș al echipei Șahtior Donețk și al celei ruse Zenit Sankt Petersburg, nu a urmat exemplul altor compatrioți de-ai lui care cu echipe din Rusia, fiind, în continuare, antrenor secund la Zenit.

Anatoliy Tymoshchuk a fost criticat pentru că nu și-a reziliat contractul cu Zenit

de armata Rusiei pe 24 februarie, iar de atunci mai mulți foști sau actuali sportivi ucraineni au decis să se dezică de statul vecin, luând decizia de a-și rezilia contractele cu cluburile rusești. Nu și Tymoshchuk, care este, în continuare, antrenor secund la echipa rusă Zenit Sankt Petersburg.

Fostul star al lui FC Bayern, alături de care a câștigat Liga Campionilor în 2013, nu are niciun gând să plece de la Zenit. El a evoluat de două ori la echipa rusă, trecându-și în palmares defuncta Cupă UEFA, în 2008.

Iar atitudinea pe care o are în aceste zile i-a adus critici dure din partea compatriotților lui, care-l consideră „trădător de neam și țară”.

„Cum vei trăi cu tine?”, este întrebat Anatoliy Tymoshchuk de un fost coleg de națională

Fostul lui coleg de națională, Yevgen Levchenko, retras și el din activitate, l-a atacat dur pe actualul antrenor secund al lui Zenit. „Tolya, cum se poate? Esti din Ucraina.

Cum poți să taci și să continui să muncești acolo? Ești un trădător de neam și țară.

Am jucat împreună pentru aceeași echipă, am purtat cu mândrie acel tricou, am cântat imnul, am câștigat și am pierdut.

Esti liniștit acum? Tolya, cum vei trăi cu tine?”, a întrebat fostul său coechipier Yevgen Levchenko într-o scrisoare deschisă către Tymoshchuk, potrivit postului german .

Anatoliy Tymoshchuk a fost antrenat de Mircea Lucescu la Șahtior

Fostul mijlocaș Anatoliy Tymoshchuk și-a început cariera la clubul ucrainean Volyn Lutsk, în 1995, iar după sezoane a trecut la Șahtior Donețk, unde a stat până în 2007. În ultimele trei sezoane .

Ulterior, Tymoshchuk a jucat la Zenit Sankt Petersburg (de două ori, 2007-2009 și 2013-2015) și Bayern Munchen (2009-2013), încheindu-și cariera la Kairat, din Kazahstan, în 2016.

La un an după ce a renunțat la cariera de fotbalist a fost numit antrenor secund la Zenit, unde se află și în ziua de azi.