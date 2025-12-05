Cine este Anca Alexandrescu, candidata AUR la Primăria București 2025. Parcursul politic și detalii mai puțin știute despre fosta consilieră guvernamentală

ADVERTISEMENT

Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru alegerile la Primăria Capitalei. Astfel, partidul AUR, condus de George Simion, și-a anunțat susținerea față de ea în această cursă. Totuși, cine este Anca Alexandrescu și cum a arată parcursul ei profesional.

Cum a ajuns Anca Alexandrescu în prim-planul politicii românești

Anca Alexandrescu a intrat pe scena politicii românești după ce a fost redactor la Evenimentul Zilei. Potrivit CV-ului ei, ea a lucrat în presă în anul 1993. De asemenea, ea a mai scris articole și pentru Ziarul Ziua, Ziua USA și Ultimul Cuvânt. Din anul 1996, ea a fost asociată PDSR, actualul PSD.

Cariera sa politică a început în același an, atunci când a devenit purtător de cuvânt PDSR pentru campania electorală din cadrul alegerilor locale. Tot aici ea a fost și directorul departamentului pentru monitorizarea presei. Ulterior, între anii 1997 și 2004 Anca Alexandrescu a fost redactor șef la Ziua USA și președinte fondator Agenția de monitorizare a presei Monitoring Media, arată CV-ul ei. Între anii 2016 și 2017 a lucrat ca director de PR la KMG Rompetrol, însă s-a întors la politică.

Ce rol a jucat în Guvern și cum a fost percepută public

Cu toate acestea, ea a revenit, în 2004, în PSD ca director de comunicare în alegerile locale organizate în același an. Tot atunci a fost și director de comunicare în alegerile prezidențiale pentru Adrian Năstase, dar și consilier de stat pe probleme de comunicare la Cancelaria primului-ministru.

O poziție similară a avut-o și atunci când Sorin Oprescu a candidat la alegerile prezidențiale din 2009. Ulterior, i s-a alăturat fostului premier PSD Victor Ponta și a fost consilier de stat pe probleme de comunicare până în 2013.

În 2017 a fost consiliera președintelui Camerei Deputaților de atunci, Liviu Dragnea, apoi în 2018 i-a fost consilieră fostului premier Viorica Dăncilă. În 2019 Dăncilă a anunțat că o eliberează din funcție pe Alexandrescu și a adăugat faptul că nu va mai lucra cu ea nici în cadrul partidului. În perioada în care aceasta a lucrat la Guvern a fost poreclită „Cruella”.

„Da, mi s-a zugrăvit o imagine de Cruella. De altfel, să știi că porecla mea la Guvern asta era, porecla. Așa mi se spunea, Cruella. Și poți să-i întrebi pe cei cu care am lucrat, că îți vor spune lucrul acesta”, a dezvăluit Anca Alexandrescu într-un podcast.

Ce studii are Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu a absolvit, în perioada 1991-1995, Școala Superioară de Jurnalistică din București. În anii 1996-2002 a finalizat studiile și în cadrul Facultății de Drept de la Universitatea Ecologică Bucureşti, astfel că a obținut licența în Drept, potrivit CV-ului publicat pe site-ul ROMAERO.

Mai mult decât atât, documentul arată că între anii 1999 și 2001 a urmat studiile postuniversitare la Facultatea de Comunicare Socială şi Relaţii Publice “David Ogilvy” din cadrul SNSPA Bucureşti. Mai apoi, Alexandrescu a urmat un master în comunicare politică și marketing electoral tot la SNSPA, în 2002.

De ce a ales AUR și ce planuri are ca primar al Capitalei

După ce și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a promis că, dacă va fi aleasă, va continua programele care au fost lansate de fostul edil, Gabriela Firea. Amintim că, mai apoi, fotoliul a fost preluat de Nicușor Dan.

„Așadar, eu voi relua toate proiectele bune pe care Nicușor le-a blocat: voucherele materna pt acoperirea FIV, rechizite pentru familii sărace monoparentale, trusoul de bebeluș la naștere, creșterea numărului de locuri în locuințe protejate, apartamente sociale, premierea copiilor și tabere prin Proedus, creșterea numărului de locuri în cantinele sociale, iar pentru seniori: cursuri gratuite, evenimente culturale să nu se simtă singuri, îngrijire la domiciliu și evident îndemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități!”, a transmis Anca Alexandrescu pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, ea a declarat că va construi un aeroport nou și un spital. Pe blogul său de candidat a mai enumerat și alte lucruri pe care Alexandrescu susține că intenționează să le facă în cazul în care va ajunge primar.

Printre ele se numără: finalizarea magistralelor de termoficare, integrarea transportului metropolitan, lansarea Spitalului Metropolitan, demararea noului aeroport, recuperarea patrimoniului, operaționalizarea Fondului București, finalizarea și aprobarea Planului Urbanistic General (PUG), transformarea terenului „Esplanada” în parc urban multifuncțional pentru copii și tineri și transformarea Bucureștiului în producător și furnizor local de energie și gaze.

Controverse și momente tensionate din cariera sa

Anca Alexandrescu nu a avut un parcurs lin în cariera sa, ci a fost implicată și în câteva controverse. Ea , fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, care se află sub control judiciar pentru o serie de infracțiuni, printre care și complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

De asemenea, în repetate rânduri, s-au identificat momente în care ea a difuzat, în cadrul emisiunii pe care o moderează, informații care, ulterior, s-au dovedit a fi false. Un exemplu ce s-a viralizat și în mediul online a fost momentul în care a prezentat un videoclip filmat într-un magazin, despre care a spus că a fost filmat în România, când, de fapt, era filmat într-un supermarket din Ucraina. Atunci, ea a primit o amendă-record de 100.000 de lei de la CNA.

Ce spune Anca Alexandrescu despre candidatura la Primăria Capitalei

Anca Alexandrescu a anunțat că s-a decis să candideze pentru Primăria Capitalei chiar în timpul emisiunii sale de la Realitatea Plus. Atunci, ea a afirmat că nu va „trișa” așa cum au făcut partidele în ultimii 35 de ani. Mai mult, a menționat că se va concentra pe problemele cetățenilor.

„De prea multe ori am fost pusă în situația de a le spune oamenilor că nu pot face mai mult decât ce fac la televizor. A venit momentul să mă implic să fac mai mult. Am experiență atât în domeniul administrației locale, cât și în administrația centrală.

Cunosc în adâncul lui statul român. Știu foarte bine unde trebuie să îndreptăm lucrurile, știu de unde trebuie să tăiem, pentru că se scurg bani în proiecte care nu sunt utile cetățenilor bucureșteni”, a declarat Anca Alexandrescu atunci când a mers la Biroul Electoral Municipal (BEM) pentru depunerea candidaturii.

Cum este percepută de electorat și ce spun sondajele

Deși primele sondaje o dădeau pe Anca Alexandrescu fără șanse reale, lucrurile au început să se schimbe la începutul lunii noiembrie. Potrivit unui sondaj Flashdata, Alexandrescu este plasată pe locul patru în topul preferințelor.

Mai apoi, , realizat tot în luna noiembrie, arată că Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a urcat în top, plasându-se chiar pe locul trei cu 19,1%, după Ciprian Ciucu, din partea PNL, care avea 24,2%. În același top era, pe locul patru, Cătălin Drulă, din partea USR, cu 11,6%.

La câteva zile după depunerea candidaturilor, influencerul Makaveli a anunțat că se retrage din cursa pentru fotoliul de la primărie în favoarea Ancăi Alexandrescu. Acesta ar putea reprezenta un moment în care susținătorii lui i-ar reveni ei.

Legătura cu media și aparițiile TV: influență sau controversă?

Anca Alexandrescu are una dintre cele mai vizibile cariere, fiind realizator TV la Realitatea Plus și fiind implicată și într-o serie de controverse. De asemenea, ea a ocupat funcții și în Guvern, ceea ce i-a dat un plus din acest punct de vedere. Astfel, ea a beneficiat constant de vizibilitate în timpul carierei sale, având constant ocazia de a-și exprima opiniile politice. În același timp, ea a avut posibilitatea de a-și construi o imagine și de a atrage atenția publicului.

Cu toate acestea, emisiunile sale au fost sancționate de mai multe ori de CNA pentru încălcările regulilor și pentru difuzarea unor informații false. Astfel, prezența ei simultană în media și în sfera politicii poate genera suspiciuni privind amestecul dintre presă și interesul electoral.