Anca Alexandrescu, decizia momentului după ce a pierdut alegerile. Anunț oficial: „Mă reîntorc să-mi țin promisiunile”

Anca Alexandrescu a decis ce va face după ce a pierdut alegerile în fața lui Ciprian Ciucu. Jurnalista a anunțat unde o vor putea vedea românii începând chiar de marți seară, 9 decembrie 2025.
Mădălina Cristea
08.12.2025 | 12:20
Anca Alexandrescu decizia momentului dupa ce a pierdut alegerile Anunt oficial Ma reintorc sami tin promisiunile
Ce va face Anca Alexandrescu după ce a pierdut alegerile locale. Sursa foto: Facebook
Au trecut și alegerile locale pentru Primăria Capitalei, iar cel care a câștigat scaunul de primar general este liberalul Ciprian Ciucu. Totuși, jurnalista Anca Alexandrescu a fost surpriza totală a acestui tur de scrutin, clasându-se pe locul doi în preferințele bucureștenilor.

Ce va face Anca Alexandrescu după ce a pierdut alegerile

Deși a obținut un scor fabulos, Anca Alexandrescu a decis să renunțe la politică, momentan, și să revină la meeria de bază. Jurnalista a confirmat că, începând chiar de marți seară, 8 decembrie, se va întoarce pe sticlă în postura de moderatoare a unei emisiuni TV. Ea a explicat că această decizie este importantă pentru a-și onora promisiunile făcute oamenilor în timpul campaniei, chiar dacă nu din funcția de primar.

„Începând de mâine seară redevin moderator TV, Anca Alexandrescu, pentru că trebuie să-mi țin promisiunile față de miile de bucureșteni cu care m-am întâlnit în această săptămână. Am obligația să mă reîntorc și să fac ceea ce am promis, pentru a ne putea recupera țara”, a anunțat jurnalista.

Ce spune Anca Alexandrescu despre prezența scăzută la vot

Anca Alexandrescu a fost foarte dezamăgită de prezența scăzută la vot, despre care spune că a fost cauzată de faptul că românii și-au pierdut încrederea după anularea alegerilor prezidențiale. Totuși, ea i-a certat pe susținătorii curentului suveranist care au preferat să fie activi doar pe internet.

Din punctul ei de vedere, nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și prin vot, nu stând în fața calculatoarelor sau în fața televizorului. Cât despre zvonurile conform cărora ar vrea îi ia locul lui George Simion în fruntea AUR, Anca Alexandrescu a spus că sunt total false.

Anca Alexandrescu, pe locul doi la alegerile locale din București

„Îmi pare foarte rău că nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot. Nu stând în fața calculatoarelor sau în fața televizorului. Este doar începutul. Nu, nu am să îi iau locul lui George Simion. Nu am astfel de gânduri. Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului. Este un lucru pe care l-am declarat de foarte mulți ani”, a transmis jurnalista după ce a aflat că a fost învinsă de Ciprian Ciucu.

Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente, liberalul Ciprian Ciucu este noul primar general, câștigând detașat cu 36,16%. Marea surpriză a fost însă lupta pentru locul doi. Anca Alexandrescu (21,94%) a reușit să îl învingă pe candidatul PSD, Daniel Băluță, care a obținut doar 20,51%, un scor sub așteptările partidului. Pe locul patru s-a clasat candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 13,90%.

