Anca Alexandrescu, luată la țintă în direct de Gigi Becali: ”M-a făcut idioată și nebună”. Schimb de replici exploziv: ”Să se ocupe de FCSB” / ”Nu mă înveți tu pe mine”

, și jurnalista Anca Alexandrescu se află în conflict. Prezentatoarea TV a dezvăluit că a fost insultată de omul de afaceri, iar Becali și-a recunoscut vina și i-a prezentat scuzele sale.

Anca Alexandrescu, dezvăluiri despre scandalul cu Gigi Becali: ”M-a făcut idioată, m-a făcut nebună, m-a făcut în toate felurile”

Anca Alexandru a spus într-o emisiune la Realitatea Plus, în timp ce îl avea invitat pe George Simion, președintele AUR, că Becali a calomniat-o folosind termeni precum ”idioată” sau ”nebună”. Totul a pornit de la faptul că jurnalista a apreciat că Becali ar trebui să lase politica și să se ocupe doar de fotbal.

”În legătură cu declarațiile domnului Becali, care exact când vorbim îmi trimite mesaje în care mă întreabă cum îmi permit eu să comentez despre domnia sa. Auzi, mi s-a urcat la cap definitiv și că să-mi văd de treaba mea.

Nu, eu îmi văd de treaba mea aici și comentez faptul că domnul Becali, care ar trebui să se ocupe de FCSB, a spus astăzi public, domnule George Simion, că le-ar pupa mâinile și picioarele judecătorilor de la Curtea Constituțională, pentru că ne-a scăpat de Georgescu.

Eu, în timp ce vorbeam cu domnul Simion, mă înjura și mă jignea domnul Becali. I-am răspuns la mesaj. L-am întrebat dacă ține post, pentru că m-a făcut idioată, m-a făcut nebună, m-a făcut în toate felurile. I-am zis că a îmbătrânit degeaba, că îmi pare foarte rău. I-am transmis să se ducă la Hrebenciuc și la Ponta, pentru că acolo îi este locul”, a transmis Anca Alexandrescu, potrivit .

Gigi Becali a recunoscut că a insultat-o pe jurnalistă

Becali și-a recunoscut limbajul. Mai mult decât atât, i-a prezentat scuzele sale Ancăi Alexandrescu. El a explicat că a fost iritat de faptul că jurnalista i-a spus că nu este în măsură să discute despre politică. Cel mai tare l-a enervat când prezentatoarea TV a susținut că îl compătimește.

”Aseară (n.r. marți) am fost supărat, azi (n.r. miercuri) i-am dat eu două, trei mesaje. Dar azi i-am dat mesaj și i-am spus: ‘Uite, te rog frumos, când mă sună un jurnalist să vorbesc despre politică, eu o să vorbesc despre fotbal’ și o să o întreb pe ea dacă pot să vorbesc și despre politică.

Ea așa mi-a zis, că eu să mă ocup de fotbal. Deci o să o întreb dacă pot să vorbesc politică și ce pot să spun, că nu am voie să am altă părere ca ea, că altfel e belea mare.

Becali: ”Am folosit acele apelative, dar după mi-am cerut iertare”

Nu stau să mă cert cu femeile, dar i-am dat un mesaj, nu cu răutate. I-am spus: ‘Trezește-te!’. Cum adică să îmi spui tu că n-am voie decât să mă ocup de fotbal? Eu europarlamentar am fost, al doilea mandat în Parlamentul României îl am. Mă înveți tu pe mine că trebuie să mă ocup doar de fotbal?

Am folosit acele apelative, dar după mi-am cerut iertare. Știi de ce le-am folosit? Ea, dacă nu spunea ‘vă compătimesc’, nu le foloseam. Tu mă compătimești pe mine? Eu sunt un om împlinit! Am copii, am nepoți, am tot ce îmi trebuie.

La final, când am văzut că nu mai poate să țină emisiunea, că era stresată că s-a certat cu mine, i-am scris: ‘Uite, Anca, nu sunt dușmanul tău. Uite nu vreau să rămâi o femeie stresată din cauza mea. N-ai nicio grijă, eu nu voi fi dușmanul tău, uită cearta cu mine’”, a declarat Gigi Becali, conform .