Anca Alexandrescu s-a prezentat la urne. „Punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”

ADVERTISEMENT

Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, s-a prezentat la urnă pentru a-și exercita votul. Aceasta a susținut că a ales „pentru un oraș în care să se poată trăi”.

Anca Alexandrescu și-a exercitat votul

Anca Alexandrescu, susținută e AUR, a mers să-și exercite votul în vederea alegerii noului primar al Capitalei. La ieșirea din secția de vot, aceasta a declarat că a ales pentru un București „în care să se poată trăi”, adăugând că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi „va face dreptate”, conform Agerpres.

ADVERTISEMENT

În același timp, a susținut că tot ceea ce a trăit în perioada campaniei electorale a fost „un dar” și a fost, până acum, experiența vieții sale.

„Este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti. Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”, a transmis Anca Alexandrescu, conform sursei menționate.

ADVERTISEMENT

Rezultat favorabil în cazul Ancăi Alexandrescu, la ultimul sondaj Atlasintel

Un sondaj Atlasintel publicat vineri, 5 decembrie, de , a arătat-o pe Anca Alexandrescu pe primul loc, la o distanță extrem de mică de . Diferența dintre cei doi a fost de doar 0,1%. Aceasta avea un scor de 24%, iar edilul Sectorului 4 un procent de 23,9%.

ADVERTISEMENT

În continuare, cercetarea sociologică mai arăta că pe a treia poziție se afla Ciprian Ciucu (PNL) cu 20,2%. Pe locul patru a fost Cătălin Drulă (USR) cu 15,3%, iar mai apoi Ana Ciceală (SENS) cu 10%.

1,9% dintre respondenți au spus că își vor anula votul, ori nu se vor prezenta deloc, în timp ce 1,6% spun că vor alege un alt candidat. 1,5% dintre alegătorii intervievați au spus că nu știu pe cine vor pune ștampila duminică, 7 decembrie.