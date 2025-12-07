News

Anca Alexandrescu s-a prezentat la urne. „Punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”

Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR pentru Primăria Capitalei, a mers duminică, 7 decembrie, pentru a-și exprima votul. Ce mesaj a transmis după ieșirea din secție
Codrina Menţel
07.12.2025 | 10:11
Anca Alexandrescu sa prezentat la urne Punem Bucurestiul pe primul loc si o sa facem dreptate
Anca Alexandrescu s-a prezentat la urne. „Punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”. Foto: hepta.ro
Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, s-a prezentat la urnă pentru a-și exercita votul. Aceasta a susținut că a ales „pentru un oraș în care să se poată trăi”.

Anca Alexandrescu și-a exercitat votul

Anca Alexandrescu, susținută e AUR, a mers să-și exercite votul în vederea alegerii noului primar al Capitalei. La ieșirea din secția de vot, aceasta a declarat că a ales pentru un București „în care să se poată trăi”, adăugând că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi „va face dreptate”, conform Agerpres.

În același timp, candidata Anca Alexandrescu a susținut că tot ceea ce a trăit în perioada campaniei electorale a fost „un dar” și a fost, până acum, experiența vieții sale.

„Este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti. Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”, a transmis Anca Alexandrescu, conform sursei menționate.

Rezultat favorabil în cazul Ancăi Alexandrescu, la ultimul sondaj Atlasintel

Un sondaj Atlasintel publicat vineri, 5 decembrie, de Hotnews, a arătat-o pe Anca Alexandrescu pe primul loc, la o distanță extrem de mică de Daniel Băluță, candidatul PSD. Diferența dintre cei doi a fost de doar 0,1%. Aceasta avea un scor de 24%, iar edilul Sectorului 4 un procent de 23,9%.

În continuare, cercetarea sociologică mai arăta că pe a treia poziție se afla Ciprian Ciucu (PNL) cu 20,2%. Pe locul patru a fost Cătălin Drulă (USR) cu 15,3%, iar mai apoi Ana Ciceală (SENS) cu 10%.

1,9% dintre respondenți au spus că își vor anula votul, ori nu se vor prezenta deloc, în timp ce 1,6% spun că vor alege un alt candidat. 1,5% dintre alegătorii intervievați au spus că nu știu pe cine vor pune ștampila duminică, 7 decembrie.

