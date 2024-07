Anca Baniciu, apariție de senzație în costum de baie. Cum arată vedeta la doar o lună după ce a născut

Anca Baniciu a surprins într-un costum de baie, arătând senzațional la doar o lună după naștere. Ea și-a etalat cu mândrie silueta la plajă, inspirând alte mămici să se simtă încrezătoare în pielea lor postpartum.

Anca Baniciu, apariți de senzația în costum de baie. Cum arată vedeta la doar o lună după ce a născut

Ana Baniciu a intrat în rândul mamelor acum câteva săptămâni, aducând pe lume un băiețel sănătos care i-a umplut viața de bucurie. Recent, vedeta a surprins pe toată lumea arătându-și silueta la plajă și dezvăluind metodele ei de recuperare după naștere.

ADVERTISEMENT

Băiețelul ei a venit pe lume pe 4 iunie, . Ana se simte norocoasă deoarece totul s-a desfășurat fără probleme, iar recuperarea ei a fost rapidă și eficientă. Într-un timp record, ea a reușit să scape de aproape toate cele 16 kilograme câștigate în timpul sarcinii. Cu siguranță, acest lucru a făcut-o să se simtă și mai bine în pielea ei.

Ana Banciu a avut ocazia să se elibereze puțin de responsabilitățile de mamă și a făcut o escapadă la mare pentru relaxare. Vedeta și-a etalat trupul la plajă, postând câteva fotografii pe rețelele de socializare. Ea a împărtășit cum a reușit să se recupereze atât de rapid după naștere:

ADVERTISEMENT

„Azi se împlinește o luna de când am născut și cu ocazia asta am avut un strop de timp pentru mine… pentru noi! Am fugit pe plajă și mi-am etalat cu mândrie corpul de după sarcina.

Da! Sunt o norocoasă pentru cum arat acum și sunt conștienta de asta! Când am rămas însărcinată aveam 47 de kg… o greutate pe care încercam de aproximativ doi ani să o mut din loc și nu s-a putut deloc! Sincer… nu îmi plăcea cum arătam, eram șnur și continuarea o știți voi, am luat în sarcină 16 kg pe care le-am primit așa cum au venit, kilograme cu care nu m-am stresat absolut deloc pentru că nu asta era important pentru mine, putem lua și 30, important era bebelușul!” a scris aceasta pe Instagram, potrivit

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram Ana Baniciu

Anca Baniciu, apariție spectaculoasă în costum de baie, la doar o lună după ce a devenit mamă

Cum arată Ana Baniciu, la doar o lună după ce trecut prin cezariană? a revenit aproape la silueta de dinainte de sarcină. Acest lucru a luat-o chiar și pe ea prin surprindere.

Cu toate acestea, Ana Baniciu subliniază că este important să îmbrățișăm toate schimbările și provocările acestei perioade. Ana încurajează iubirea de sine în toate formele sale, indiferent de aspectul fizic sau kilogramele apărute în sarcină.

ADVERTISEMENT

„A fost și pentru mine o surpriză faptul că am slăbit la loc în așa scurt timp și știu că nu toate femeile pot face asta! Ce mai știu este ca fiecare mamă primește odată cu nașterea un glow aparte, se citește pe față, în ochi și în energia pe care o emană… știu că toate suntem diferite și avem metabolisme poate mai grele de urnit și vă asigur că în cazul meu nu s-a depus nici un strop de efort!

Mănânc haotic, alăptez, nu dorm de o lună nopțile și totuși, zâmbesc și mă bucur de fiecare moment în parte! E o perioadă grea, o schimbare radicală, atât corporală cât și mentală dar ce vă invit eu să facem împreună este să îmbrățișăm tot ce vine, așa cum vine și să ne bucurăm de momentele astea care sunt unice! Iubiți-vă așa cum sunteți, pufoase, slăbănoage ca mine, obosite, pline de lapte pe haine … etc! Va îmbrățișez și vă mulțumesc pentru fiecare mesaj în parte… înțeleg perfect!♥️”, este mesajul postat Ana Baniciu în mediul online, conform sursei.