Anca Dimancea anunță vești proaste pentru multe zodii. Luna falsă aduce trădări și probleme de sănătate

Specialistul în zodiacul chinezesc, Anca Dimancea, anunță pentru multe zodii în perioada imediat următoare. Expertul susține că Luna falsă, în care luna de Oaie se dublează, aduce trădări și probleme de sănătate. Descoperă în rândurile ce se întâmplă, de fapt.

Anca Dimancea, despre Luna falsă și veștile ce le aduce

Anca Dimancea aduce în prim-plan Luna falsă, care începe de pe data de 25 iunie 2025. Specialistul în zodiacul chinezesc vine cu anunțuri neplăcute pentru mulți nativi, care trebuie să fie cu ochii în patru în tot ceea ce fac.

Sunt prevăzute dezamăgiri uriașe și necazuri de ordin medical. Evenimentele astrologice sunt intense pentru că apare și influența Lunii de Cal. Acest lucru poate genera reale riscuri, în special din punct de vedere al sănătății, relatează .

În perioada următoare se cere prudență maximă și responsabilitate, mai ales în cazul zodiilor care sunt mai vulnerabile în fața unor energii instabile. Luna falsă amplifică anumite energii, care aduc trădări și minciuni.

Se recomandă evitarea contactului cu persoanele bolnave. De asemenea, Anca Dimancea recomandă păstrarea unui igiene riguroase, astfel încât să nu fim expuși la unele riscuri inutile. În schimb, unii nativi au parte de lucruri extraordinare.

Iunie este echivalentă cu oportunități unice și cu schimbări semnificative, în special pentru acele semne care știu să-și gestioneze energia și resursele. Până în a doua parte a lunii, aceste se pot bucura de realizări notabile în planul personal și profesional.

Ce aduce Luna falsă, după Anca Dimancea

Anca Dimancea dezvăluie faptul că Luna falsă îl determină pe nativul Șobolan să învețe lecții valoroase. Acestea îi pot fi de un real ajutor în viitorul apropiat. În schimb, Bivolul are parte de un sprijin constant din partea celor dragi.

Tigrul traversează o perioadă excelentă, cu multă energie și încredere în forțele proprii. De asemenea, Șarpele se bucură de o lună cu adevărat specială pentru că poate face progrese însemnate în mai multe domenii, dacă știe să valorifice oportunitățile ce se ivesc în calea sa.

Oaia, Maimuța și Cocoșul se numără printre zodiile avantajate. Anca Dimancea susține că Oaia este favorizată în planul sentimental, bucurându-se de momente de tandrețe și armonie în relația cu partenerul de viață.

Pe de altă parte, Maimuța preia controlul asupra propriei vieți, atât în familie, cât și pe alte planuri personale. Nativul Cocoș are un mare succes în proiectele educaționale și relațiile romantice. Iepurele are o perioadă dificilă, iar Calul trebuie să fie atent la starea medicală.

Dragonul riscă să sufere mici accidentări, în timp ce Câinele are parte de o lună iunie excelentă. Acest lucru se poate observa cel mai bine în planul financiar. Mistrețul are ocazia să rezolve probleme mai vechi. În plus, poate clarifica unele planuri pe termen lung.