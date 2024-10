Actrita Anca Dinicu, pe ultima sută de metri cu sarcina: „Am coșmaruri”. Ce se întâmplă cu filmările de la PRO TV: „Îmi pare rău”

Anca Dinicu e pe ultima sută de metri cu sarcina, iar emoțiile cresc, firește, de la o zi la alta. Pentru îndrăgita actriță, care poate fi admirată, mai nou, în serialul de comedie Scara B, de la PRO TV, rolul de mamă de băiat va fi unul în premieră, iar vedeta are mare noroc până acum, căci situația specială în care se află nu i-a provocat probleme.

Anca Dinicu naște în două luni, iar emoțiile actriței sunt uriașe

Anca a aflat despre sarcină în momentul în care deja filma pentru de la ora 21:30, imediat după , și ne-a transmis și ce fel de pofte a avut până acum, într-un moment în care se afla în vacanță, departe de țară.

Artista e o adevărată norocoasă cu privire la evoluția sarcinii sale, căci nu i-a fost rău și nici n-a avut cine știe ce intoleranțe alimentare până acum ori mofturi exagerate. S-a întâmplat, totuși, atunci când se afla în Thailanda să tânjească la sărmăluțe.

ne-a anunțat că, dat fiind faptul că e pe cale să nască, nu va face parte din sezonul doi al serialului Scara B, dar speră ca producția să aibă și alte sezoane pentru a reveni în forță. Anca Dinicu ne-a zis și ce crede că are în comun cu Claudya, personajul pe care îl interpretează, o tânără care face videochat.

Vedeta nu va face parte din sezonul doi al serialului Scara B. Ce are în comun cu personajul ei: „Poate că-mi place să fac și pe șefa”

„Filmările au mers cât se poate de normal și de natural. La început, când au început filmările, nu știam situația în care voi fi și în care eram în momentul ăla, dar, apoi, când s-a aflat, totul a fost simplu. Noi am avut doar trei zile de filmare, maxim patru, și ne-am mișcat foarte repede. N-a fost atât de obositor pentru mine. Îmi pare rău că n-o să pot să fac parte din sezonul doi, pentru că, iată… Sper să se continue, să vină și sezonul trei, și sezonul patru să revenim, să revin eu, practic.

Nu pot spune neapărat, bine, în fiecare personaj aduc ceva din mine. Nu pot să-mi dau seama. Probabil că sunt uneori tăioasă, uneori ciufută, poate că-mi place să fac și pe șefa de câteva ori, nu neapărat cu oamenii din jurul meu, oamenii dragi, dar poate cu cățeii, poate mă mai răstesc. Da, probabil că am chestii în comun”, a declarat Anca Dinicu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Poftele sarcinii. A tânjit la sarmale când era în vacanță, în Thailanda

În continuare, vedeta de la Săriți de pe fix ne-a mărturisit că se gândește tot mai des la momentul în care va naște și că are coșmaruri.

„Am emoții! Evident că am emoții. Evident că am coșmaruri. E din ce în ce mai greu. Dar stau cumințică, aștept cele două luni pe care le mai am de stat și, ce să zic, decurge bine. Chiar n-am avut nicio problemă, slavă Domnului.

Nu mi-a fost rău, au fost doar chestii normale, nimic ieșit din comun. Pofte nu am. De fapt, am avut o singură dată poftă de sarmale și eram în Thailanda și nu aveam cum să ajung la ele. În rest, nu. Am mâncat tot ce mi-a poftit inima”, ne-a spus Anca Dinicu.

Săriți de pe fix, ediție specială de 1 Decembrie. Ce spune despre cooptarea Mariei Popovici în proiectul de la PRO TV: „S-a integrat foarte bine”

Anca ne-a vorbit puțin și despre revederea cu Maria Popovici, cooptată în proiectul Săriți de pe fix, care a pregătit o ediție specială de 1 Decembrie. Actrița care a părăsit Antena 1 pentru PRO TV s-a integrat din prima în noua echipă. Anca Dinicu ne-a zis, cu această ocazie, care e proba ei preferată din show-ul de divertisment.

„Avem o ediție specială Săriți de pe fix, de 1 Decembrie, dar nu mai țin minte ce s-a întâmplat la filmări, crede-mă. Mi se pare că a trecut atât de mult timp. Maria Popovici s-a integrat foarte bine. Oricum, îmi e și prietenă și venirea ei acolo a fost o bucurie pentru toți, cu siguranță. E o actriță bună, e o comediantă extraordinară. Nici nu mi-am dat seama că a fost de la început cu noi, atât de bine s-a integrat.

Proba cu scaunele e preferata mea, poveste în patru. Când trebuie să povestim de la A la Z, aia e, pentru că e foarte funny că trebuie să improvizăm”, a încheiat Anca Dinicu, pentru FANATIK.