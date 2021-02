Anca Dumitra, despre rolul din Las Fierbinți. Cum a ajuns să-i dea viață Geaninei

Anca Dumitra a dezvăluit recent cum a ajuns să obțină rolul Geaninei din mult iubitul serial „Las Fierbinți” de la Pro TV. Actrița ține minte toate detaliile probei pe care a fost nevoită să o susțină în vara lui 2009.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta își amintește cu drag despre perioada în care a început să-i dea viață fetei primarului, vestea că a primit rolul venind undeva în septembrie. Actrița se bucură de filmările pentru serialul celebru care a ajuns la sezonul cu numărul 18, dovadă că-i place ceea ce face.

Mai mult decât atât, Geanina din Las Fierbinți susține că acest proiect este o „călătorie frumoasă” din care face parte de atâția ani. Anca Dumitra nu a avut nevoie de prea multe repere la castingul pentru serial pentru că deja cunoștea un astfel de personaj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anca Dumitra, adevărul despre rolul din Las Fierbinți. Cum a ajuns să o joace pe Geanina

„Da, îmi aduc aminte de probe ca și cum ar fi fost ieri. Perioada, anul, locul, partenerul de probe, care a fost Leonid, Robi din serial. Îmi aduc aminte că au fost 2 scene din episodul pilot, era vara lui 2009.

În septembrie am aflat că am luat rolul, a fost o bucurie, îmi aduc aminte cu drag și cu dor de perioada aceea. Las Fierbinți a fost și este o călătorie extraordinar de frumoasă, este o încântare cu fiecare an în parte și cu fiecare nou sezon.

ADVERTISEMENT

Îmi aduc aminte când mergeam la țară la bunici în vacanța de vară, într-un sat anume chiar era o «Geanina», fata primarului.

Nu neapărat că m-a inspirat, dar țin minte că atrăgea toate privirile. Eu eram mai mică decât ea și mi-a rămas în minte, inclusiv numele, pentru că nu mai întâlnisem pe cineva cu numele Geanina.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Când am dat casting-ul nu aveam atât de multe repere, directorul de casting mi-a spus doar că personajul este fata primarului, frumușică, dar naivă.

Nu mi s-a impus nimic, absolut toate personajele au prins contur din scriitură, dar și din instinctul fiecăruia și din direcțiile regizorului”, a povestit Anca Dumitra despre rolul pe care-o interpretează în serialul „Las Fierbinți” într-un interviu pentru click.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actrița, dar și ceilalți colegi din echipă au pregătit surprize inedite pentru noul sezon, care a început deja pe 1 februarie. Telespectatorii trebuie să se aștepte la situații și momente care le vor aduce zâmbetul pe buze, așa cum se întâmplă de 17 sezoane încoace.