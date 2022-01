Ce schimbare majoră a făcut Anca Lungu la mai bine de 4 ani de la divorțul de soțul ei: „Nu contează cât câștigi”

Anca Lungu își permite să ducă o viață de huzur, însă în ultima perioadă a decis să nu se mai îmbuibe, ci să trăiască într-un mod cât se poate de simplist.

Experiențele ultimilor ani au făcut-o să vadă viața cu alți ochi, iar azi se proclamă o adoptă a stilului de trai minimalist.

Vedeta a vorbit la Teo Show despre ce înseamnă pentru ea acest stil de viață, dând și un exemplu în acest sens.

Anca Lungu și-a schimbat stilul de viață: „Consumerismul e o capcană a lumii în care trăim”

Bruneta a pus gând rău consumerismului, iar acum știe să trăiască bucurându-se de lucrurile pe care le are. Chiar dacă își permite lucruri pe care muritorii de rând nu le pot accesa, știrista preferă să se mulțumească luând strictul necesar de la ce-i oferă viața.

„Cred că e ceva care, oarecum, exista în mine. Aici am găsit mediul perfect să dezvolt asta. Făcând viața mai simplă, devine mai frumoasă și cu mai multă substanță. Am un stil de viață chiar mai minimalist decât înainte.

Am mai mult timp, pentru că până la urmă timpul e resursa noastră cea mai prețioasă. Consumerismul e o capcană a lumii în care trăim. Stilul ăsta de viață e un soi de protest la adresa consumerismului.

Practic nu mai ai timp să te bucuri de tot ceea ce ai deja. Nu cred că ține neapărat de bugetul pe care îl avem. Nu contează cât câștigi, cocntează cât cheltui”, a declarat Anca Lungu la

A fost căsătorită cu Ștefan Lungu, unul din personajele inculpate în dosarul Gala Bute

Fosta nevastă a lu a oferit și un exemplu în acest sens. Dacă înainte achiziționa tot felul de lucruri pe care nu le folosea frecvent, acum se gândește de două ori înainte să scoată banii din portofel.

„De exemplu, acum am două poșete. E tot ce am. Sunt două piese prețioase, la care țin foarte mult. E ca atunci când ai 100 de prieteni, dar nu poți avea o relație cu ei, că nu ai timp s-o dezvolți”, a completat Anca.

Anca Lungu a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale Observatorului de la Antena 1 în urmă cu câțiva ani. Vedeta a intrat în atenția presei în urma divorțului de soțul ei, care s-a confruntat cu o serie de probleme penale în urmă cu mai mulți ani, fiind condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul Gala Bute.