Anca Lungu de la Antena 1, mesaj sfâșietor după decesul directorului de liceu din Suceava. ”Un munte de suflet”

View this post on Instagram

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Copilutelor, iar ati venit la priveghi?” Asa ne spunea cu zambetul pe buze de fiecare data cand il rugam cu ochii umezi sa ne permita sa mai ingrasam putin porcul in ajun. Odata era teza la romana, alta data la engleza sau germana si de fiecare data ne intelegea si ne facea pe plac, lasandu-ne sa stam pe bancile din jurul salii de sport cu manualele si caietele in mana. Orele de sport erau intotdeauna o oaza de bucurie, cu exceptia celor urmate de vreun test important sau vreo teza, cand singuri ni le transformam in ore de prelungire a agoniei. Profesorul nostru de educatie fizica si sport a fost profesorul pe care l-am simpatizat cel mai mult. Un munte de om si un munte de suflet, cu un simt al umorului si o caldura pe care nu le intalnesti la multi oameni. Mi-ar fi placut sa ne mai intalnim macar odata inainte sa paraseasca aceasta lume. Mi-ar fi placut sa-i spun profesorului meu, Renato Tronciu, cat de mult il indragesc si cat de frumosi ne-au fost anii de liceu, in mare parte datorita lui. Si oricat de dureros ar fi fost, as fi vrut sa ma duc la priveghi, de data asta in adevaratul sens al cuvantului. Din pacate e anul in care virusul nu ne fura doar oamenii dragi, ci si libertatea de a calatori. Sincere condoleante de departe familiei, dar si profesorilor si elevilor de la Colegiul National Mihai Eminescu din Suceava care sunt sigura ca l-au iubit la fel de mult ca generatia noastra. Drum lin, domnule Tronciu! 🖤 p.s. Aceasta fotografie este din penultimul an de liceu, din culisele Balului Bobocilor, pe care l-am prezentat impreuna cu elevii dintr-a 12 a.

A post shared by Anca Lungu (@anca.lungu) on Oct 10, 2020 at 7:41am PDT

ADVERTISEMENT