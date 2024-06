Anca Molnar, make-up artistul vedetelor, a murit la 35 de ani. Mesajul de adio pe care l-a lăsat în urma sa

Anca Molnar, make-up artistul vedetelor, a murit la 35 de ani. pe care l-a lăsat în urma sa. Vestea nefericită a fost făcută de partenerul de viață, Claudiu, alături de care a avut o relație timp de 15 ani.

Tânăra din Timișoara, care lucra ca dermopigmentist la un salon de înfrumusețare, avea mare încredere în cadrele medicale. A stat demnă în fața cancerului de care suferea și era extrem de iubită de clientele sale.

A lăsat în urma sa un soț și un fiu. Partenerul de viață, Claudiu Molnar, este cel care a făcut anunțul morții pe rețelele de socializare. Bărbatul a dezvăluit care au fost cuvintele pe care le-a avut make-up artistul înainte să plece la cele veșnice.

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața.

Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin!

Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă. Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul!”, este mesajul de adio lăsat de Anca Molnar, scrie .

Unde va fi înmormântată Anca Molnar

Anca Molnar va rămâne în sufletele celor care au cunoscut-o sau au trecut pragul salonului de înfrumusețare unde lucra. Foarte multe persoane au lăsat mesaje de condoleanțe când au aflat că make-up artistul a murit la 35 de ani, pe 11 iunie 2024.

Toți cei care doresc să își ia rămas bun de la femeie pot merge la priveghiul ce va avea loc la casa mortuară Angels, situată în Calea Lugojului, începând cu orele 18:00. Mai exact, este vorba de fostul restaurant Trafic.

Familia a anunțat că slujba de înmormântare se va desfășura în cursul zilei de joi, 13 iunie 2024, la Cimitirul din Ronat, situat pe strada Locotenent Ovidiu Bâlea. Momentan, soțul Ancăi Molnar nu a anunțat ora slujbei.