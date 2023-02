Anca Neacșu se reface rapid, după divorț! În ce și-a investit toți banii: ”Viață nouă, casă nouă”

Anca Neacșu a făcut câteva confesiuni în exclusivitate pentru FANATIK despre viața după divorț. Membra trupei A. S. I. A. s-a separat de soțul ei în luna septembrie a anului trecut, iar momentul a fost unul destul de dureros pentru ea.

Anca Neacșu, despre viața de după divorț și cât de mult a afectat-o separarea de Serkan

Cântăreața zâmbește acum din nou și se gândește la planurile sale de viitor, Anca Neașcu dezvăluindu-ne că s-a refăcut, practic, după divorț. Vorba aceea, tot răul e spre bine, în cele din urmă!

Artista ne-a spus că a fost , dar și-a dat seama că dacă rămâne prea mult în acea stare nu va rezolva nimic. A citit mult despre divorț, despre cum poate depăși momentul dureros și i-a ajuns! Nu mai vrea să audă de lucruri rele!

”Am fost dată peste cap o perioadă, însă, gata, ajunge! Viața merge mai departe. Am citit mult despre asta, am văzut și alte cazuri. Nu mai vreau să aud! Nici nu îmi mai face plăcere să mai pomenesc despre subiectul acesta, este cel mai urât din viața oricărui cuplu, pur si simplu.

Nu pot oferi eu sfaturi pentru că fiecare caz este diferit. Pur și simplu sunt mută, nu am ce să zic la întrebarea despre cine și cum a greșit în relația noastră. Mi s-a întâmplat și mie, ca multor altor oameni. Nu pot spune un motiv, pur și simplu nu ne-am mai înțeles între noi și am decis ca fiecare să meargă pe drumul lui. Și nu este clișeu de ziar, este chiar adevărat – nu ne-am mai înțeles”, a mărturisit Anca Neacșu pentru FANATIK.

”Nu este genul meu să fac telenovele, deși mi s-au propus”

Cântăreața a recunoscut că divorțul a afectat-o atât de tare încât abia a putut vorbi cu presa în ultimele luni. Rănile au fost unele destul de adânci, relația cu fostul ei soț fiind una deteriorată grav după ce, ani la rândul, s-au iubit.

”Dacă la începutul perioadei am fost foarte rău. Îmi era și jenă să vă răspund… că nu știam ce să declar. Practic, nimic! Nu este genul meu să fac telenovele, deși mi s-au propus. Esențialul este că sunt în divorț și eu, ca milioane de femei. Și durează, noi fiind ăia 1%. Așa am început, amiabil, dar nu depinde doar de noi. Așteptăm termen. Nu este vorba nici de bani. Asta ne miră și pe noi”, a povestit cu sinceritate îndrăgita artistă.

Componenta trupei A.S.I.A a mai adăugat că: ”Fac terapie, eu cu mine, nu am fost nicăieri. Încerc să-mi găsesc echilibrul singură. Am probleme cu somnul, adorm foarte greu. Încerc să-mi impun anumite lucruri și să mă gândesc la anumite lucruri ca să dorm, să mă pot pregăti pentru o nouă zi.

Nu mă gândesc că a fost din vina mea separarea. Eu de când mă știu am probleme cu somnul, de când sunt mica. Și dureri de cap. Am fost în Turcia la controale, dar mi-a zis că nu am nimic. Să mă relaxez. Sunt un om prea agitat. Sunt obsedată cu punctualitatea, să am control asupra situației, să iasă totul perfect. Nimic nu se întâmplă fără mine”.

În ultima perioadă, pe lângă refacerea sufletească de după divorț, Anca s-a ocupat de casa visurilor sale. Blondina a investit tot ce a câștigat în locuința de azi se bucură precum o regină, după cum ne-a mărturisit în rândurile de mai jos.

Cântăreața de la A. S. I. A. se simte ca o regină în noua ei casă. Detalii despre locuința în care s-a mutat

”Mă simt ca o regină, mi-am făcut casa visurilor. Acum aproximativ o lună a terminat-o. Mă chinui de ceva vreme. Sunt atentă și bolnavă cu curățenia, cu detaliile, cu perfecțiunea. M-am mutat singură, dar mama este vecina mea. Vine mai mereu pe la mine, îmi mai face și de mâncare când nu am timp. Mai ales că, de când sunt cu A.S.I.A sunt mai tot timpul pe drumuri. Dar, sunt obișnuită d o viață să fiu numai cu bagaje”, a mai spus Anca pentru FANATIK.

De asemenea, aceasta mai spune că a căutat ani de zile locuința, asta pentru că își dorea că fie lângă familia ei. ”Am căutat mulți ani o casă. Mi-am dorit într-o zonă anume, ca să pot fi lângă familia mea. Sunt aproape de frate, de mamă. Sora este un pic mai departe, dar vine des.

Mai am un pic de pus la punct, câteva tablouri… am ajuns la stadiul de detalii, finețuri. Nu am vorbit despre casă cu nimeni până acum. Pot spune că mi-a ieșit așa cum mi-am dorit, ajutată de designeri. Nu de capul meu. Așa cum am văzut eu în hotelurile de 100 de stele din țările străine”, ne-a mai mărturisit vedeta.

”Mai nou, mă pasionează design-ul de interior”

despre stilul în care a ales să își decoreze casa. Designerul cu care s-a consultat a apreciat imaginația ei și s-a conformat dorințelor artistei. Neacșu a ales nuanțe naturale, care să nu iasă din modă odată cu trecerea anilor.

”Designerul meu de interior mi-a spus că stilul care îmi place mie, pe care l-a dedus ea, este glamuros. Cu detalii finuțe aurii, cu detalii luxuriante. Nu am făcut culori în casă, am mers pe nuanțe naturale, ca să nu se demodeze. Am și alb în casă, mult alb, dar și culori naturale – bejuri, griuri, culoare de lemn. Mi-am făcut și un perete de verdeață în casă. Eu am vrut ca locuința mea să arate ca un hotel de lux. Cred că am locuit prea mult timp doar prin hotel (n.r. râde).

Am avut în trecut o casă, în centrul Capitalei, unde aveam toate nuanțele. Cu timpul, te maturizezi, te plictisești și este nevoie de faci mereu altceva. Mai am un perete de vopsit și mă tot gândesc ce culoare să-l fac. Îmi place griul… mai nou, mă pasionează designul de interior. Foarte tare, că am niște planuri de o afacere, dacă mi se vor îndeplini. Am început să mă pricep și la imobiliare”, ne-a dezvăluit Anca.

Anca Neacșu: ”Toată lumea mi-a zis să iau o pauză”

Muziciana ne-a mai spus că în continuare mai e câte ceva de făcut în locuința ei, căci nu este încă 100% gata.

”Ultimul etaj din casă este dedicat pasiunilor mele. Make-up-ul, repetițiilor și un perete foarte mare unde nu știu ce să pun. Să fie cu oglinzi, să-l fac gri. Îmi este frică de schimbări mari, îmi este frică să nu mă plictisesc a doua zi. Sunt obsedată cu casa. Toată lumea mi-a zis să iau o pauză.

Toți prietenii mei, mama, sora, fratele mă sfătuiesc să ies în oraș, să îmi cumpăr ceva și pentru mine. Eu și ieri am avut în casă muncitor care au mai făcut ceva în casă. În permanență aștept curieri. Mai am foarte puțin și o termin. Viață nouă, casă nouă”, a adăugat Anca.

”Am avut primul Crăciun și primul Revelion în casă la mine”

Vedeta ne-a oferit și alte detalii despre noul ei cămin, dar și ce sfat primit de la mama ei a ajutat-o în a-și creiona casa visurilor sale.

”Mama mi-a zis, de când mă știu eu, și la apartamentele celelalte, să scriu pe hârtie. Am început la un moment dat, după care m-am luat cu treabă și nu am mai scris. Nici nu mai țin minte pentru că i-am dat și în stânga, și în dreapta. Numai casa cât a fost, plus celelalte, aproape cât casa. Oricum, câteva sute. Nu știu la virgulă, dar mult. Și nu este gata! Mai am de făcut terasa, grădina. Mama a început să-mi pună niște pomișori, dar durează trei ani ca să se vadă ceva.

Toată viața mi-am dorit să am bucătăria pe care o am acum. Mi-am pus și televizor. Îmi beau cafeluța relaxată. Baia, iar este vis. Am avut primul Crăciun și primul Revelion în casă la mine anul acesta. A venit familia. Nepoții mei, copiii surorii mele, gemeni, cu prietenele lor. Le-am făcut turul casei. Râdeau de mine că ar trebui să îmi fac un ghid. Este de prințesă, baia visurilor mele. Pentru ea am spart și dressingul, l-am mutat în altă parte. Nepoții mei când au văzut-o mai că și-au aruncat pălăriile. Până și aia este cu auriu, cu mozaic. Superbă.

Zilele trecute m-am oprit la un magazin de produse de baie și mi-am luat spumă de baie de ciocolată, de iasomie. Acolo mă deconectez de toate. M-am chinuit atât de mult, de una singură, la căsuța asta ca să am confortul unei prințese”, a completat Anca.

Nu exclude posibilitatea de a avea un copil: ”Mie îmi plac copiii foarte mult”

Revenind la viața personală, Anca Neacșu nu a exclus posibilitatea de a avea un copil pe viitor. În relația cu fostul ei soț nu a fost posibil ca ea să rămână mamă, însă vedeta nu a renunțat la această dorință arzătoare, susținând că ia în calcul inclusiv să înfieze un copil, deci s-ar descurca de minune, spune ea, și ca mamă singură.

”Dacă nu s-a prins, ce să facem? Nu au existat probleme nici de la mine, nici de la el. Așa a vrut Dumnezeu să nu facem copii împreună. Mie îmi plac copiii foarte mult. Pe strada unde am locuit, eu am crescut toți nou-născuții, când părinții lor plecau de acasă, îi lăsau la mine. În halul acesta de mult îmi plac.

Nu a fost să fie cu el. Acum, că sunt singură și nu mai vreau să aud de căsătorie, nu mai știu cum aș putea să îmi fac planuri. Nu m-ar fi deranjat dacă aș face, ca să îl cresc singură. Câte femei nu sunt în situația asta? Dacă aveam, ce, crezi că eu nu puteam să-l cresc? Era o bucurie. Nu am luat în calcul până acum să înfiez, dar, nu se știe niciodată. Poate! Nu știu”, ne-a spus vedeta despre ideea de a deveni mamă.