Anca Pandrea, internată de urgență. Ce problemă de sănătate are actrița

Anca Pandrea a ajuns de urgență pe patul de spital. Actrița se află internată la ”Matei Balș”, în Capitală, și a oferit detalii despre starea ei de sănătate.

Anca Pandrea, dusă de urgență la spital. Actrița are Covid-19. Care este starea ei

Anca Pandrea este internată de joi seara, după ce a fost depistată pozitiv cu virusul SARS-COV2. Medicii o supraveghează permanent.

ADVERTISEMENT

Potrivit declarațiilor sale pentru , Anca Pandrea nu știe când va fi externată.

”Mi-a fost foarte rău. Încă sunt în spital, nu știu când voi fi externată. Am COVID”, a declarat Anca Pandrea pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT

Anca Pandrea a mai avut coronavirus și anul trecut

Nu este prima oară când soția regretatului Iurie Darie se infectează cu coronavirus. I s-a mai întâmplat și la finalul anului trecut, dar a preferat să se trateze la domiciliu.

Deși a fost dusă cu salvarea la spital, Anca Pandrea a refuzat internarea la acea vreme. De altfel, actrița s-a bazat și pe tratamentul pe care i l-a oferit Gigi Becali de la clinica pe care acesta o are în Capitală.

ADVERTISEMENT

”M-am dus la Spitalul Militar să-mi fac niște analize. Am fost cu o prietenă și ne-am întors cu taxiul. Am venit acasă, nicio problemă.

Deodată, am căzut. Noroc cu prietena mea, care a fost cu mine peste tot și era lângă mine. Nu m-au mai ținut picioarele. M-au dus cu salvarea, aveam saturația de oxigen doar unu, era foarte mică.

ADVERTISEMENT

M-au ținut acolo, am semnat că nu stau în spital, m-am întors acasă. Apoi am avut febră, 39-40 grade. Am chemat din nou salvarea”, a mai detaliat artista.

ADVERTISEMENT

Anca Pandrea este soția regretatului actor Iurie Darie, care a murit în anul 2012. Nu puține au fost momentele când s-a afișat în public cu fotografia lui Iurie Darie la piept.