Anca Pandrea s-a accidentat în casă. Cum se simte văduva lui Iurie Darie: “M-am speriat”

Anca Pandrea (75 de ani), soția regretatului Iurie Darie, a avut un accident zilele trecute, după ce a participat la un eveniment.

Actrița din “Numai iubirea” s-a speriat foarte tare pentru că nu găsea inelul de la soțul ei, care s-a stins din viață în 2012. Aceasta ținea foarte mult la inel și a intrat în panică.

În timp ce căuta prețioasa bijuterie, Anca Pandrea a căzut în casă. S-a lovit în zona coastelor și la cap, dar în final a găsit inelul.

Anca Pandrea s-a accidentat în casă

s-a speriat după accidentul suferit, dar este fericită că nu a fost ceva grav. Coastele o dor atunci când vorbește sau râde, însă are nevoie de odihnă. Nu ar vrea să meargă la spital, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19.

Zilele trecute, actrița a participat la evenimentul numit “Cafeneaua actorilor”, care a avut loc în Tineretului.

“M-am speriat, pentru că am crezut că mi s-au furat bjuteriile, un inel special pe care îl aveam de la dragul meu Iura. Am fost invitată la un eveniment, la ‘Cafeneaua actorilor’ din Tineretului, și am vrut să fiu frumoasă și elegantă.

Le-am găsit, într-un final, dar m-am agitat foarte mult. Îmi era foarte rău și bine că nu mi-am spart capul.

Acum, când vorbesc sau râd mă dor coastele și trebuie să mă odihnesc. Nu aș vrea să merg zilele acestea la spital.”, a declarat Anca Pandrea pentru .

Văduva lui Iurie Darie a fost foarte încântată de oamenii pe care i-a întâlnit la eveniment. A cunoscut un tânăr din Brașov, care i-ar fi plăcut să-i fie nepot. Vedeta ar vrea să-i facă o vizită atunci când se va mai încălzi, după cum a mai povestit pentru sursa citată.

Anca Pandrea a avut COVID-19

În urmă cu câteva luni, Anca Pandrea a trecut prin clipe grele, după ce . Actrița spunea că s-ar fi infectat după ce a mers la spital pentru a-și face niște analize.

Soția lui Iurie Darie a fost foarte slăbită din cauza bolii și a căzut în casă, după ce s-a dezechilibrat. În plus, suferă și de alte boli, așa că a fost o perioadă destul de grea pentru ea.

“Am mers cu un taxi la spital și cred că pe drum m-am îmbolnăvit. Mi-a fost rău. Am căzut în casă, m-am lovit foarte rău și sunt plină de vânătăi.”, spunea actrița acum câteva luni, pentru menționată mai sus.

În septembrie, Anca Pandrea a avut și alte probleme de sănătate. Vedeta a leșinat pe stradă și a ajuns de urgență la spital, la scurt timp după ce s-a întors dintr-o vacanță unde a fost alături de două prietene.

Anca Pandrea a dezvăluit, la un moment dat, că are mai multe probleme. Aceasta se confruntă cu insuficiență cardiacă, probleme cu coagularea sângelui, probleme cu glanda, dar și cu gastrita.