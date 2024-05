Anca Pandrea, semn din partea regretatului Iurie Darie de Paște: ”Am vorbit amândoi”

Anca Pandrea și Iurie Darie au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Ani întregi au fost alături unul de celălalt, astfel că moartea regretatului actor a fost un moment cu adevărat dureros pentru partenera sa de viață.

Anca Pandrea, semn din partea regretatului Iurie Darie de Paște

Iurie Darie s-a stins din viață în 2012, pe când avea 83 de ani. De atunci și până acum, partenera sa de viață a traversat o perioadă dificilă. Îi duce dorul, însă chiar și așa, recunoaște că într-un fel sau altul, cei doi mai comunică.

Cel mai dificil pentru Anca Pandrea este momentul sărbătorilor, când lipsa lui Iurie Darie devine insuportabilă. Atunci se simte destul de singură. Pe de altă parte, aceasta reușește să se adune și să își găsească curajul pentru a merge mai departe.

. Și se pare că acest lucru s-a întâmplat inclusiv de Paște. Vedeta a oferit un interviu în care a vorbit deschis despre modul în care a petrecut sărbătorile.

Anca Pandrea spune că a vorbit cu Iurie Darie și că urmează să facă și o vizită la cimitir, iar mai apoi să dea de pomană. Pentru ea însă, deplasarea este destul de dificilă, însă caută metode astfel încât să mai comunice și cu cei dragi.

„De Paște am stat acasă cu Iura, am ciocnit amândoi câte un ou șor roșu, am vorbit amândoi și cam atât. Astăzi o să merg la cimitir la el și la mama să dau de pomană. O să merg cu mai multe pachețele acolo și pe cine întâlnesc o să dau de pomană.

O să mă ducă câțiva prieteni acolo pentru că mie îmi este greu mai ales că merg cu tubul de oxigen după mine care cântărește în jur de patru kilograme. Știi ce rău este să vrei să vorbești sau să suni pe cineva și să nu ai pe cine”, a mărturisit Anca Pandrea, pentru .

Anca Pandrea se confruntă cu probleme de sănătate

. Astfel, apelează la medic ori de câte ori este cazul. Chiar recent a fost și la un control de rutină, astfel încât să se asigure că totul este în regulă. Totodată, ea a vorbit și despre plata anumitor controale în momentul în care ajunge la spital.

„Nu s-a întâmplat nimic. Am fost la spital de dimineață pentru un control de rutină nimic mai mult. Eu nu înțeleg dacă ești înscrisă la un spital, de acea unitate medicală faci parte, nu înțeleg de ce trebuie să scoatem bani din buzunar”, a mai spus Anca Pandrea, văduva lui Iurie Darie.