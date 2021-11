Anca Pandrea este bolnavă și se simte destul de rău. Actrița crede că s-a infectat cu Covid-19 în timp ce mergea la spital să-și facă câteva analize.

Partenera regretatului actor Iurie Darie este foarte slăbită. În plus a căzut și s-a lovit destul de rău.

Cel care i-a sărit imediat în ajutor a fost Gigi Becali, acesta făcându-i rost de medicamente.

Anca Pandrea trece prin momente dificile. A fost infectată cu Covid-19. “Mi-a fost rău și am căzut în casă”

Anca Pandrea traversează o perioadă dificilă. Actrița în vârstă de 75 de ani s-a infectat cu Covid-19 în timp ce mergea la spital să-și facă analize.

ADVERTISEMENT

De atunci este izolată în casă și nu se simte deloc bine. În plus are și alte boli care îi dau bătăi de cap de mai multă vreme. Pentru că i-a fost foarte rău s-a dezechilibrat și a căzut, iar acum are corpul acoperit cu vânătăi. Cel care i-a sărit imediat în ajutor a fost Gigi Becali. Acesta i-a făcut rost de medicamente.

“Am mers cu un taxi la spital și cred că pe drum m-am îmbolnăvit. Mi-a fost rău. Am căzut în casă, m-am lovit foarte rău și sunt plină de vânătăi.” , a spus actrița

ADVERTISEMENT

Anca Pandrea, probleme de sănătate

Anca Pandrea a avut probleme de sănătate și . A leșinat pe stradă și a ajuns de urgență la spital. Aceasta tocmai se întorsese dintr-o scurtă vacanță în care fusese cu două prietene.

Fosta parteneră a lui Iurie Darie Aceasta are insuficiență cardiacă, probleme cu coagularea sângelui, probleme cu glanda, dar și gastrită.

ADVERTISEMENT

“Medicul mi-a dat un alt anticoagulant. De doi ani foloseam altul, acum îl am pe cel mai nou. Costă mult, dar îl iau cu 330 lei cu un card, cu ajutorul unui medic.

Eu am insuficiență cardiacă pulmonară de gradul 3 și atunci intru în panică de frică. De atunci, eu nu am ieșit doar în jurul casei.

ADVERTISEMENT

Plimb câinele dimineață și seara, cam o oră”, declarat îndrăgita actriță în urmă cu aproape un an pentru click.ro