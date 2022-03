Anca Serea și Adrian Sînă, momente în doi. Cum reușesc să petreacă timp împreună

Prezentatoarea de la Prima TV a dezvăluit că se bucură de momente în doi alături de partenerul de viață, deși copiii le ocupă tot timpul. Cei doi preferă să plece din România și să viziteze un loc unde au multe amintiri.

Anca Serea și Adrian Sînă, despre momentele împreună. Cum reușesc cei doi

Anca Serea și Adrian Sînă adoră să plece în vacanță fără copii, ultima destinație aleasă fiind Viena. și artistul merg des în această capitală, de altfel a fost aleasă și pentru Dragobetele de anul acesta.

„Plecăm des la Viena pentru că este o destinație apropiată de București. Copilașii merg la școală și noi avem nevoie de timp în doi”, a declarat cunoscuta prezentatoare pe rețelele de socializare, notează .

Pe de cealaltă parte, Adrian Sînă spune că se bucură din plin de clipele petrecute alături de partenera sa de viață, mai ales că este plecat foarte des de acasă cu concertele și proiectele pe care le are în India, Kenya sau Kyrgyzstan.

Adrian Sînă, despre traiul cu Anca Serea. Cum se simte acasă

În aceeași notă, artistul recunoaște că acasă se simte ca la hotel și că nu mai doarme în aceeași cameră cu Anca Serea. Cântărețul și nu mai dorm împreună de ceva vreme, deși ar trebui să fie liberă o cameră după plecarea lui David la facultate.

„Se întâmplă foarte des să nu ne vedem. Eu sunt acasă ca și la hotel. Eu dorm în living, pe canapea. Dormitorul nostru s-a transformat în camera copiilor.

Îți dai seama că nu e chiar plăcut, că eu nu am nici baia mea, nu am nici patul meu. Am o bocceluță cu pasta de dinți și mă plimb… Astăzi folosesc eu baia asta? Că aici e ocupat…

Și în seara asta poate reușesc să dorm într-un pat normal. E bătaie pe fosta cameră a lui David. Eu m-am bucurat de camera lui David pentru un timp, dar a venit Sarah”, a declarat Adrian Sînă, mai arată sursa menționată.

Anca Serea și artistul s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, în perioada în care bruneta era reporter la o televiziune muzicală. Ei sunt părinții a 4 copii. Prezentatoarea mai are 2 copii dintr-o relație anterioară.