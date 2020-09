Anca Serea, de urgență la spital. Adrian Sînă a oferit detalii îngrijorătoare. Ce au descoperit medicii

Dimineața a început cu o veste tristă pentru atât pentru familia Ancăi Serea, cât și pentru fanii acesteia, Adrian Sînă anunțând în mediul online că soția sa a ajuns de urgență la spital. ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Se pare că frumoasa brunetă se confruntă cu probleme mai vechi de sănătate, iar acum se află, din nou, pe mâna medicilor, spre îngrijorarea publicului, care așteaptă cu sufletul la gură detalii despre starea ei de sănătate.

În trecut, Anca Serea s-a mai confruntat cu astfel de probleme medicale și a oferit informații fanilor cu privire la starea ei de sănătate și boala de care suferă vedeta.

Anca Serea a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit vedeta

Deși soția cântărețului Adrian Sînă este adesea cu zâmbetul pe buze și într-o formă de zile mari, puțini știu problemele de sănătate ale acesteia. Astăzi, Anca Serea a ajuns iar pe patul de spital, iar anunțul a fost făcut chiar de către soțul ei, pe pagina sa de Facebook.

„Bună ziua! Nu este cea mai fericită zi din viața noastră, dar am ales să împărțim cu voi și momentele nefericite pentru că sunt sigur că sunteți interesați de soarta familiei noastre. Sunt la spital și aici este Ancuța”, a declarat artistul pe rețelele de socializare, pentru a-și informa admiratorii cu privire la starea de sănătate a soției sale.

Nu este pentru prima dată când mama eroină se confruntă cu astfel de probleme. Vedeta TV a mai declarat că se simte deseori slăbită și are nevoie de ajutorul medicilor pentru a se pune pe picioare, din cauza bolii de care suferă.

După ce componentul trupei Akcent a făcut anunțul, Anca Serea a dorit să își liniștească fanii și a oferit detalii cu privire la starea ei, chiar de pe patul de spital. Optimistă și zâmbitoare, aceasta a susținut că speră să revină acasă în cel mult trei zile.

„Eu am o anemie care-mi dă bătăi de cap de foarte mulți ani și pentru că am un stil de viață, uneori nesănătos și foarte agitat, ieri mi-a fost foarte rău și am chemat salvarea. Hemoglobina mea acum este 5,8. Toate analizele mi-au ieșit perfecte, mai puțin cele de sânge pentru că hemoglobina este mare. Ieri era 6,3. Pentru că m-am simțit foarte slăbită, am luat decizia să mă internez și cel mai probabil voi avea parte de o transfuzie cu sânge, dar sunt ok”, a mărturisit mama copiilor lui Adi Sînă.

În plus, bruneta și soțul ei urmează să se supună testului pentru coronavirus, făcându-și griji în privința virusului, după ultima lor călătorie. Având un stil de viață foarte agitat și fiind ocupați cu diverse întâlniri, cei doi consideră că se supun anumitor riscuri și vor să fie precauți, asigurându-se că nu își pun familia în pericol.

”Astăzi ne vom face împreună testul COVID-19, să aflăm dacă trebuie să stăm departe de copii și mâine vom afla rezultatul și vă ținem la curent cu toate chestiile astea”, a declarat cântărețul.

Anca Serea este o mamă foarte implicată și, chiar și pe patul de spital, gândul ei se îndreaptă constant spre copiii săi. Fiica ei, Sara, împlinește astăzi frumoasa vârstă de 13 ani, iar Anca regretă că nu îi poate fi alături în această zi specială.

„Azi e și ziua Sarei și cel mai rău îmi pare că nu pot să fiu alături de ea, dar ea știe că e în inima mea. Face 13 ani!’‘, a mărturisit cu tristețe vedeta.

Adi Sînă a adăugat că a îi va trimite Sarei un tort și un buchet mare de flori, cei doi urmând să se întoarcă acasă abia după aflarea rezultatului testului pentru coronavirus.