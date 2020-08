Anca Serea, de urgență la spital. Prin ce coșmar a trecut vedeta

Anca Serea a trecut prin momente cumplite după ce a început să se simtă rău în timpul unei călătorii cu mașina. Vedeta mergea cu soțul ei, Adrian Sînă, la o întâlnire în Varna, Bulgaria, când și-a dat seama că starea sa de sănătate este una precară.

„Mama eroină” a showbiz-ului autohton a început să se simtă tot mai rău, motiv pentru care a sunat la Ambulanță. Fosta prezentatoare TV a povestit în mediul online că a refuzat internarea în spitalele din Bulgaria pe motiv că sistemul sanitar este unul defectuos.

Frumoasa vedetă a trecut prin clipe de coșmar până a ajuns în România unde s-a internat de urgență într-un spital privat. În momentul de față, Anca Serea spune că se simte mult mai bine, anemia severă de care suferă fiind ținută sub control de medicație.

Anca Serea s-a internat la spital. Vedeta, clipe de groază din cauza anemiei

„Din păcate, mă aflu la spital, am avut o problemă de sănătate. Nu știu câți dintre voi știți că eu am o anemie severă. Povestea este că am plecat cu Adi (n.red. Adrian Sînă) în Bulgaria, la o întâlnire. Am fost la Varna cu mașina. Am simțit că nu am o stare generală foarte bună.

Adi a mers la farmacie, mi-a cumpărat niste calciu, magneziu, mi s-a făcut foarte rau, am vărsat. Am chemat ambulanța. Sistemul sanitar din Bulgaria este foarte defectuos. Nu știu dacă mă credeți, dar eram chiar pe marginea prăpastiei.

Nu mai auzeam cu urechea dreaptă, nu mai vedeam cu ochiul drept, nu am mai putut să mișc mâinile și picioarele”, a povestit vedeta, într-o postare făcută pe InstaStory.

Soția artistului Adrian Sînă, experiență neplăcută în Bulgaria

„A durat o veșnicie până a venit ambulanța, Adrian s-a speriat și el foarte tare. Problema e că oamenii nu vorbeau engleză aproape deloc. M-au dus la un spital de acolo și m-au întrebat dacă vreau să stau internată 4 zile, că ei nu au nici cea mai vagă idee ce se întâmplă, era spital Covid.

Am refuzat să ne internăm, am mers la un alt spital, am stat peste noapte în Bulgaria și am ajuns cu greu acasă, în București”, a completat frumoasa soție a cântărețului Adrian Sînă, în mediul online.

Anca Serea le-a mărturisit fanilor de pe rețeaua de socializare că analizele sale nu au ieșit tocmai bune. Fosta prezentatoare are deficit de fier, hemoglobina fiind la rândul ei destul de slabă, motiv pentru care trebuie să mai stea câteva zile în spital.

„Acum sunt la spital, analizele sunt destul de slabe în ceea ce privește hemoglobina și cantitatea de fier. Hemoglobina am avut-o 5-6, știu că pentru femeile de vârsta mea este o valoare foarte mică, iar fierul l-am avut 5”, a încheiat aceasta.

Anca Serea, în spital de ziua de naștere a fiicei sale, Sarah

Vedeta a fost nevoită să stea departe de familia sa chiar în ziua în care Sarah a împlinit frumoasa vârstă de 13 ani. Anca Serea a declarat că nu știe cum a trecut timpul atât de repede, având numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale cele mari.

„13 ani au trecut într-o clipită și bebelușul de odinioară s-a transformat într-o domnișoară frumoasa și eleganta, de o bunătate rar întâlnită și care mă face mândră constant”, este o parte din mesajul scris de vedetă de ziua fiicei sale.