Anca Serea, despre problemele de sănătate : „Voiam să-mi scriu testamentul”

Anca Serea a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă, dar și despre cea mai grea perioadă din viața ei, moment în care a vrut să-și scrie și testamentul, crezând că nu mai scapă cu viață. Prezentatoarea Prima TV a ajuns la spital, în vară, iar medicii i-au doscperit o anemie agresivă care i-a pus viața în pericol.

Anca Serea, despre drama prin care a trecut

Vedeta tv zâmbește fericită alături de Adi Sînă și cei 6 copii pe care îi are, însă în urmă cu câteva luni a văzut moartea cu ochii, după ce a avut dureri groaznice și s-a simțit foarte rău. Din fericire, medicii au pus-o pe picioare, iar acum povestește despre experiența trăită.

„Au fost momente grele, da, dar am trecut cu bine peste ele, deşi nu eram pregătită să traversez aşa ceva. Eu mă confrunt cu o anemie severă încă din tinereţe, înainte să-l nasc pe David, de pe la 19 ani, când mi-am făcut şi primele investigaţii din cauza unor menstruaţii abundente.

Aveam ameţeli frecvente, stare de slăbiciune. Eu nu am făcut tratamente susţinute şi nici cură de fier, decât în perioada sarcinilor sau când trebuia să nasc. Şi cu trecerea timpului, cu naşterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodată nu a fost aşa grav ca anul trecut, erau doar momente izolate. Acum sunt OK, dar atunci aproape că am căzut din picioare.

Mi-am făcut toate investigaţiile: RMN, endoscopie, colonoscopie, tot ce se putea, pentru că medicilor nu le venea să creadă că pot să supravieţuiesc cu o valoare atât de mică a hemoglobinei, iar depozitul de fier era infim. Niciodată nu îmi fusese atât de rău”, a declarat Anca Serea pentru okmagazine.ro

Vedeta tv a povestit că are o viață perfectă alături de cei 6 copii, care sunt cuminți și nu au cerințe prea mari. Ea a povestit și una dintre năzdrăvăniile băiatului cel mare, David, care i-a înstrăinat mașina Ancăi unui prieten fără ca prezentatoarea tv să știe.

Anca Serea nu are mari așteptări, a învățat o lecție după ce a luptat și cu infecția COVID-19, iar, la un moment dat a vrut să-și facă și testamentul, crezând că poate nu mai trăiește mult din cauza problemelor de sănătate.

„În general, le explicăm, dar sunt nişte copii foarte buni, nu cer lucruri exagerate. Noi le facem nişte cadouri mai costisitoare cu ocazii speciale, de ziua lor, de Moş Crăciun. Nu le refuz multe lucruri, pentru că nici nu-mi cer. Au fost şi episoade mai puţin plăcute, dar mereu încerc să fiu calmă, să nu intru în defensivă cu ei.

Spre exemplu, David i-a dat maşina mea, care e foarte scumpă, unui coleg şi colegul a lovit-o rău în partea din spate. Eram la mare când m-a sunat şi mi-a spus adevărul, eu mi-am păstrat calmul şi l-am sfătuit să nu-i spună lui Adi, pentru că-mi era frică de reacţia lui.

Eu mi-am prioritizat lucrurile în viaţă şi încerc să nu ies din starea mea de linişte. Poate doar când am fost foarte bolnavă am fost speriată, aproape că voiam să-mi scriu testamentul. Atunci am vrut să-mi fac absolut toate investigaţiile. Acum sunt bine”, a mai spsu Anca Serea pentru sursa citată.