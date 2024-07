Anca Serea, în lacrimi pe rețelele sociale. Cum a emoționat-o fiica ei, Sarah: “Sunt plânsă toată”

Ana Serea a apărut în lacrimi pe rețelele sociale. Vedeta a fost emoționată de fiica ei, Sarah. Adolescenta a decis să urmeze cursurile unei școli de vară în străinătate.

este mama a șase copii, de care este foarte mândră. Doi dintre aceștia, Sarah și Filip, sunt din căsnicia cu Filip Poplingher, care a decedat cu mai mult timp în urmă.

Cu Adi Sînă, vedeta are două fete și doi băieți, și anume Ava, Leah, Noah și Moise. Anca Serea a avut întotdeauna grijă ca toți copiii ei să primească cea mai bună educație și îi apreciază pe toți.

De curând, fosta prezentatoare TV a izbucnit în lacrimi după ce fiica ei, Sarah-Anouck, a emoționat-o foarte tare. Tânăra are planuri mari, așa că a decis să urmeze studiile în altă țară.

Anca Serea a anunțat, așadar, că adolescenta a început să urmeze o școală de vară în Italia, la Milano. Aceasta a mers cu ea la Milano, acolo unde a filmat-o în campus.

Partenera de viață a lui Adi Sînă s-a filmat și era vizibil emoționată, așa că a decis să nu-și dea jos ochelarii de soare, având ochii plini de lacrimi.

“Doamne, așa emoții am! Nici nu îmi dau jos ochelarii, că sunt plânsă toată. Nu-mi vine să cred cum trece timpul. Mă aflu în curtea campusului Naba, la Milano, unde Sarah a ales să studieze la școala de vară.

Îi doresc mult succes și vreau să îi spun că sunt super mândră de ea. Te iubesc, Sarah”, a transmis vedeta pe Instagram.

NABA a fost numită prima, dar și singura Academie Italiană de Arte Frumoase, printre cele mai bune 100 de universități din domeniul Artă și Design, după cum arată informațiile de pe site-ul instituției, potrivit .

Anca Serea a dezvăluit cum reușește să-și mențină silueta

, Anca Serea reușește să se mențină într-o formă foarte bună. Pentru a reuși acest lucru, vedeta are grijă la ceea ce mănâncă, mai ales de când a împlinit 30 de ani.

“Ani de zile se ştie că eu am dormit foarte puţin, 3-4 ore pe noapte şi chestia asta mi-a dăunat foarte foarte mult, recent am avut o problemă de sănătate, nu mai puteam să ies din casă, nu mai puteam să mai conduc, mă rog, nişte probleme hormonale legate şi de vârstă şi aşa mai departe, nimic foarte grav, mi s-a descoperit şi o tiroidă autoimună, dar pentru că am avut o perioadă foarte stresantă şi nu dormeam, nu mă alimentam corect, dar acum, de la 30 de ani cel puţin, mi-am impus să mănânc corect, să mă hidratez corect.

Apă călduţă cu lămâie, întotdeauna beau asta de ani de zile, îmi iau tot felul de surse de aminoacizi, de vitamine, de Omega, miere cu scorţişoară, foarte bună, pe stomacul gol, cam asta”, a explicat vedeta la Antena Stars.