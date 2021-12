Anca Serea, în lacrimi la salonul de înfrumusețare. Reacția Cristinei Ich: „Mi se rupe sufletul”

Anca Serea a trecut pe la salon pentru a-și pune manichiura la punct, însă a izbucnit în lacrimi la un moment dat, după ce o clientă i-a reproșat că vorbește prea tare.

Soția lui Adi Sînă a făcut un live pe rețelele de socializare în direct de la salon. Urmăritorii au văzut, astfel, întreaga situație prin care a trecut bruneta.

Cristina Ich și-a făcut apariția în salonul respectiv și i-a luat apărarea Ancăi Serea. Aceasta i-a spus vedetei că nu ea trebuie să se simtă prost pentru ceea ce s-a întâmplat.

Anca Serea, în lacrimi la salonul de înfrumusețare. Cristina Ich i-a luat apărarea

a trecut printr-un moment neplăcut la salonul în care s-a dus să-și facă manichiura. Prezentatoarea TV a făcut un live direct de la salon și a început să vorbească despre anumite activități de voluntariat.

O clientă a fost deranjată de soția lui Adi Sînă. Aceasta i-a reproșat vedetei că vorbește prea tare și că le deranjează pe celelalte cliente.

Bruneta și-a cerut iertare de la doamna respectivă și a izbucnit în plâns. Atunci când Cristina Ich a ajuns și ea la salon, a întrebat-o pe partenera lui Adi Sînă de ce plânge.

După ce i-a povestit totul, partenera lui Alex Pițurcă s-a enervat și i-a spus Ancăi Serea că nu are motive să se simtă prost și că singura „penibilă” pentru această întâmplare este femeia care s-a luat de ea.

Cristina Ich i-a mai spus brunetei că va afla cine este femeia care a făcut-o să plângă și că ar fi fost un mare scandal dacă ea s-ar fi aflat în salon în momentul în care s-a întâmplat totul.

„Am venit la salon și aici e Anca Serea, care plânge, pentru că făcea un live despre voluntariat, și o femeie a început să țipe la ea, că nu-i e rușine, cum să vorbească în salon, să deranjeze pe toată lumea.

Deci mi se rupe sufletul. Femeie, tu ești prea sensibilă. Băi, dar n-am fost eu aici. N-am fost eu, că să vezi ce ieșea, fetiță, ieșea jihadul, crede-mă.

Suntem la un salon de manichiură, unde aici se bârfește, se vorbește, deci suntem ca la spa, în munți. Ea s-a umilit, nu tu, ești un om prea bun și educat, dar o să aflăm cine e”, a povestit Cristina Ich pe Instastory.

Anca Serea, probleme de sănătate

Recent, Anca Serea a vorbit despre în ultima vreme. Soția lui Adi Sînă a recunoscut, în cadrul unei emisiuni, că se simte epuizată.

Deși analizele ei sunt bune, vedeta consideră că este cauza acestei epuizări.

Bruneta a decis să apeleze la tratamentul cu acupunctură. Din fericire, acesta a dat roade, iar acum Anca Serea se simte mai bine.

„Eu nu mă simt foarte ok. Am o stare de slăbiciune și de epuizare. Cu programul meu, nu toată lumea ar face față. Analizele ies foarte bine, dar eu nu mă simt bine.

Sunt foarte epuizată și obosită. Este un remediu la care am apelat cu cea mai mare încredere la un doctor foarte renumit. Nu mai am anemie. Totul este ok.

Este a treia ședință și deja mă simt mult mai bine. Sunt rezultate nemaipomenite. Eu cred foarte mult în aceste terapii”, a povestit vedeta la .