Anca Serea, rezoluții pentru anul 2022: “Poate vă inspiră”. Ce și-a propus vedeta Prima TV

Prezentatoarea le-a prezentat fanilor lista cu rezoluții. se gândește încă de la acum la lucrurile pe care vrea să le realizeze în anul următor, majoritatea fiind speciale.

Soția artistului Adrian Sînă nu se gândește la lucruri materiale, la călătorii sau alte chestiuni superficiale, ci mai degrabă la unele spirituale și care au mare legătură cu bunătatea.

Complimentele, timpul liber sau ieșirea din zona de confort sunt acele „amănunte” pe care mizează Anca Serea. În plus, speră să fie o sursă de inspirație pentru urmăritorii ei.

Anca Serea, listă pentru anul 2022. Ce vrea să facă vedeta de la Prima TV

„La final de an cred că obișnuim cu toții să facem liste cu realizări și cu obiective viitoare, să verificăm lucrurile care au mers bine sau care au mers mai puțin bine, să analizăm cum am putea gândi sau simți diferit ca să avem un an mai plin, cu bucurii și realizări.

Îmi plac foarte mult rezoluțiile de la final de an și încerc să stabilesc câteva pe care să le respect, nu prea complicate, tocmai pentru a nu exista posibilitatea să mă abat de la ele sau să renunț pe parcurs.

Pentru anul 2022 am găsit câteva rezoluții care mi se potrivesc perfect:

Să fac zilnic câte un compliment tocmai pentru că o vorbă bună poate schimba dispoziția unei persoane

Stai o zi întreagă fără să îți verifici e-mail-ul. Nu va muri nimeni și oricum majoritatea lucrurilor pot aștepta până mâine

Mergi într-un loc în care nu ai mai fost. Dacă ieși din zona de confort te vei mobiliza să înveți lucruri noi

Închide-ți telefonul noaptea pentru o săptămână. Când dormi nu ai nevoie decât de o cât mai bună odihnă. Evident, nu discutăm despre urgențe”, a scris Anca Serea pe contul de .

Anca Serea, sursă de inspirație pentru fanii din mediul virtual

Cunoscuta speră să le fie de mare ajutor celor care o urmăresc în social media. În felul acesta i-a făcut pe fani să se întrebe care sunt planurile pe care le au pentru 2022.

„Poate vă inspiră și pe voi aceste rezoluții! Sunt curioasă să aflu ce anume v-ar fi plăcut să faceți diferit în anul trecut, ce ați dori să schimbați și ce planuri sau așteptări aveți pentru anul ce vine?”, a completat Anca Serea.

Postarea vedetei se pare că a avut un mare succes pentru că a strâns un număr considerabil de aprecieri, cât și foarte multe mesaje. Oamenii s-au bucurat să afle rezoluțiile pe care le are bruneta.