Anca Serea, noi probleme de sănătate: „Sunt foarte epuizată.” Ce tratament urmează vedeta

Anca Serea (40 de ani) are noi probleme de sănătate. Soția lui Adrian Sînă a recunoscut că se simte epuizată, în ciuda faptului că rezultatele analizelor au fost bune.

Prezentatoarea știrilor sportive de la Prima TV a apelat la o terapie specială și speră că va scăpa de probleme. În urmă cu două săptămâni, vedeta a ajuns pe mâinile medicilor.

După ce a acuzat stări de rău, bruneta a fost nevoită să meargă la spital, unde a făcut câteva investigații. Vedeta nu se simte bine nici acum.

Anca Serea are noi probleme de sănătate

La două săptămâni după ce a ajuns de urgență la spital, are din nou probleme de sănătate. Analizele soției lui Adrian Sînă au ieșit bine, însă vedeta se simte epuizată și nu știe de ce.

Anca Serea a apelat la terapia cu acupunctură și speră ca aceasta să o ajute să se simtă mai bine.

Prezentatoarea TV a ajuns pe patul de spital chiar de Sfântul Andrei. După ce medicii i-au făcut un CT cranian și alte investigații, vedeta a fost trimisă acasă. Bruneta nu s-a mai putut ridica din pat din cauza stărilor de rău, acesta fiind motivul pentru care a mers la spital.

Anca Serea este de părere că se simte epuizată din cauza programului încărcat și speră ca terapia la care a apelat să o ajute să-și revină.

„Eu nu mă simt foarte ok. Am o stare de slăbiciune și de epuizare. Cu programul meu, nu toată lumea ar face față. Analizele ies foarte bine, dar eu nu mă simt bine.

Sunt foarte epuizată și obosită. Este un remediu la care am apelat cu cea mai mare încredere la un doctor foarte renumit. Nu mai am anemie. Totul este ok.

Este a treia ședință și deja mă simt mult mai bine. Sunt rezultate nemaipomenite. Eu cred foarte mult în aceste terapii”, a povestit Anca Serea la , la Antena Stars.

Anca Serea, de urgență la spital

Soția lui Adrian Sînă după ce s-a simțit rău și nu s-a mai putut ridica din pat. Inițial, vedeta a crezut că are COVID-19.

„Am avut amețeli foarte mari. Nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial am crezut că am COVID…

Am făcut două teste rapide negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital. Am făcut multe investigații, perfuzii și azi sunt mult mai bine cu excepția somnului!”, a declarat Anca Serea pe Instagram.

Ulterior, Anca Serea a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că se simte mult mai bine și i-a liniștit astfel pe urmăritori.

„Sunt foarte ok acum. Sunt bine”, a declarat Anca Serea pentru FANATIK, la puțin timp după ce le-a spus fanilor că se află la spital.