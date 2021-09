Anca Serea nu mai poate face copii. Care este motivul pentru care nu mai poate fi mamă, deși mai vrea

Prezentatoarea de la Prima TV a dezvăluit că partenerul ei de viață, artistul Adi Sînă, își dorește foarte mult să devină tată din nou.

Din păcate, a mărturisit că nu mai poate rămâne însărcinată din cauza unor probleme de sănătate mai vechi. Anca Serea suferă de anemie severă.

ADVERTISEMENT

Acesta este motivul pentru care medicii au sfătuit-o să se oprească și să nu se mai gândească la venirea pe lume a unui copil.

Anca Serea, despre al șaptea copil. Ce a declarat

„Arăt că aș fi însărcinată? Mi se pare că am postat o poză în care eram cu o rochie foarte lungă și era foarte creponată în zona abdomenului, și de atunci s-a speculat.

ADVERTISEMENT

Întrebau oamenii, pe conturile de socializare. Nu că nu mai vreau… Adi își dorește foarte mult, eu, sincer… nu că nu mai vreau… nici nu mai pot.

Am niște probleme medicale, oarecum, pe care nu le-am trecut de anul trecut. Și starea mea de sănătate e mai precară de la anemia aia…

Anemia o am de când eram mică, să spună așa, cred că 18 ani. Nu e cazul. Am 41 de ani, e suficient”, a declarat Anca Serea pentru .

ADVERTISEMENT

Anca Serea, mândră de cei 6 copii. Ce spune despre ei

Frumoasa brunetă a adus pe lume 6 , 2 din mariajul cu fostul partener de viață și 4 cu actualul soț, nimeni altul decât cântărețul Adrian Sînă.

Prezentatoarea știrilor din sport de la Prima TV este foarte mândră de copiii ei, mai ales că fiul cel mare, David, a plecat să studieze în străinătate, tocmai în Olanda.

În plus, Anca Serea are numai cuvinte de laudă și pentru Sarah, care în acest an școlar are examenul de evaluare națională. Sarah vrea să intre la Liceul de arte plastice „Nicolae Tonitza”.

ADVERTISEMENT

„Mă concentrez pe copii foarte mult…. E un an mai complicat și pentru Sara pentru că are evaluarea națională, vrea să dea la Tonitza. Pictează foarte frumos”, a completat Anca Serea, mai arată sursa citată.