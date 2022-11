Anca Serea și Adi Sînă, șicane în direct la Pro TV, în ziua în care au aniversat 7 ani de la nuntă: „Nu ajunge acasă prea devreme” vs. „Trebuie să știi unde sunt?”

Anca Serea și Adi Sînă au sărbătorit 7 ani de când și-au unit destinele. Fosta prezentatoare de televiziune a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a vorbi despre acest moment important din viața ei, iar soțul i-a făcut și o surpriză. Totuși, au existat și momente mai tensionate pe parcurs.

Anca Serea și Adi Sînă, clipe tensionate la tv, în ziua în care au sărbătorit 7 ani de la nuntă

Anca Serea și Adi Sînă formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbizul românesc. Au o familie numeroasă și iar pe 10 noiembrie au sărbătorit 7 ani de la nuntă.

a fost invitată în emisiunea La Măruță, pentru a vorbi despre momentul special din viața lor.

Anca Serea a povestit cum au aniversat. A explicat că a fost ceva în familie, pentru că s-au apucat de reamenajarea casei. Totodată, întrebată de moderatorul show-ului ce face Adi Sînă, vedeta s-a arătat deranjată.

„N-am vorbit cu el, ce mă tot întrebi? M-ai invitat pe mine sau pe el? Ți-o fi dor de el. Cum am sărbătorit? Am fost la masă, am fost la cină, mi-a cumpărat ceva drăguț și am sărbătorit cu copiii, în familie, pentru că la noi în casă este încă un șantier.

Ne-am apucat de refăcut, de reamenajat o casă. Îmi place, am zis că mă reprofilez după 50 de ani. Îmi fac o echipă din asta”, a spus Anca Serea.

Întrebarea lui Cătălin Măruță nu era una întâmplătoare, căci îmbrăcat la costum și cu un buchet mare de flori, artistul și-a făcut apariția în emisiune, iar Anca Serea a fost surprinsă, mai ales că nu vorbiseră de câteva ore bune.

„Vorbești despre nunta noastră fără mine?”, a întrebat Adi Sînă.

Adi Sînă a mărturisit că au fost momente dificile în căsnicie. Ce a deranjat-o pe Anca Serea

Chiar dacă relația lor a fost presărată cu numeroase momente frumoase, Adi Sînă a recunoscut că de-a lungul anilor au existat și clipe grele.

„Acuma, de ce să…Ca în orice relație mai sunt și momente dificile și momente frumoase, le avem pe toate. Ceea ce mă bucură foarte tare e că, uite, am ajuns la aproape 12 ani de relație. Este cea mai lungă relație a ei…”, a mărturisit Adi Sînă.

Declarațiile au supărat-o puțin pe frumoasa șatenă, care și-a întrerupt soțul și l-a întrebat dacă în cazul lui nu este cea mai lungă relație pe care a avut-o.

„Și a ta nu?”, a reacționat Anca Serea.

„Și a mea…și ăsta e un lucru foarte minunat. Eu pregătesc foarte multe surprize, așa, nu-i așa, iubita mea?”, a răspuns Adi Sînă.

Legat de surprize, Anca Serea nu s-a ferit să spună că partenerul ei de viață i-a făcut uneori și unele mai puțin reușite, dar că de data aceasta a surprins-o plăcut.

„Nici n-am vorbit, să știi. Nu mai vorbiserăm de dimineață. Am vorbit o singură dată, pentru că eu sunt plecată de azi-dimineață”, a declarat Anca Serea.

Anca Serea și Adi Sînă, schimb de replici

În consecință, cântărețul a afirmat că el și soția lui nu au mai vorbit de la ora 10 dimineața, de când Anca Serea a plecat cu treabă de acasă.

„A plecat de dimineață, nici nu știam pe unde e”, a susținut Adi Sînă.

„Ce, trebuie să știi tot timpul unde sunt?”, i-a răspuns imediat Anca Serea.

La un moment dat, Cătălin Măruță a intervenit și a dezvăluit că, în drum spre platourile de filmare, Anca Serea s-a rătăcit, ceea ce a generat un alt schimb de replici între cei doi soți.

„I se întâmplă foarte des, de aia nici acasă nu ajunge prea devreme”, a mărturisit Adi Sînă.

„Noroc cu tine că ești luminița de la capătul tunelului”, i-a dat Anca Serea replica.