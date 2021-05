Anca Serea a vorbit despre cea de-a șaptea sarcină și a explicat ce se petrece cu ea, mai ales că în ultima vreme a tot ajuns la spital.

Anca Serea, soția lui Adi Sînă, are deja 6 copii și nu a ascuns niciodată că își dorește ca în familia ei să apară și al șaptelea.

Anunțată ca însărcinată deja cu cel de-al șaptelea copil, Anca Serea a vorbit despre presupusa sarcină și a negat că, momentan, poate aduce încă unul pe lume.

Anca Serea, adevărul despre sarcina numărul șapte!

Anca Serea a mărturisit pentru redactia.ro că, de fapt, nu este însărcinată cu al șaptelea copil, ci doar a luat în greutate, în ultima perioadă, din cauza unor probleme de sănătate cu care se confruntă.

”Nu, nu este adevărat. Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niste probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4”, a spus Anca Serea pentru sursa citată.

Ce probleme de sănătate are Anca Serea

Anca Serea, deși a născut deja de șase ori, are niște probleme de sănătate cât se poate de serioase, încă de pe vremea când avea 19 ani.

Mai exact, a mărturisit vedeta, ea se confruntă cu o anemie serioasă, motiv pentru care, în ultima perioadă, a luat suplimente alimentare, așa că a și pus pe ea câteva kilograme în plus, iar în ultima vreme a făcut și câteva drumuri la spital.

”Din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme”, a explicat Anca Serea, încercând astfel să oprească zvonurile cu privire la cea de-a șaptea sarcină pe care ar avea-o.

Anca Serea, mamă eroină! A născut de 6 ori

Anca Serea a născut, până acum, nu mai puțin de șase copii, dintre care patru alături de cântărețul Adi Sînă, doi fiind din relația anterioară a prezentatoarei TV: David, Sarah, Noah, Ava, Moise și Leah Maria.

Din păcate, la ultima sarcină, Anca Serea a fost nevoită să nască prin cezariană, apariția pe lume a fetiței Leah Maria fiind mai complicată după cinci nașteri naturale.

”În urma unei ecografii efectuate pentru că se apropia termenul nașterii am aflat o veste șocantă: Leah se află în prezentație pelvină. M-am speriat puțin, recunosc, că știam cât de cât ce înseamnă, respectiv că nu voi mai putea naște natural. Am discutat cu domnul doctor și m-am informat, iar lucrurile păreau să aibă o rezolvare”, spunea, pe conturile ei de socializare, înainte de a o aduce pe lume pe Leah Maria.

Din păcate, după ce doctorul vedetei a consultat-o încă o dată chiar în ziua nașterii, decizia cea mai corectă din punct de vedere medical a fost ca Anca Serea să nască, pentru prima oară, prin cezariană.