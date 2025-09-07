Sport

Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul?

Anca Surdu și Denis Alibec sunt împreună de ceva timp. Cum se înțeleg însă cei doi? Despre fotbalist se spunea că ar avea un trecut ”tumultuos”.
Valentina Vladoi
07.09.2025 | 18:30
Anca Surdu dezvaluie cum se comporta Denis Alibec cu ea Gigi Becali spunea ca sportivul sa schimbat insa care e adevarul
Cum se înțeleg Anca Surdu și Denis Alibec. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Anca Surdu și Denis Alibec au confirmat că au o relație. Cum se înțeleg cei doi, de fapt? Au o pasiune comună în primul rând și s-ar părea că fotbalistul s-a ”schimbat” în ultima vreme.

Cine este Anca Surdu

Anca Surdu s-a născut în Constanța pe 13 martie 1991 și are 34 de ani. Și se pare că ea și Denis Alibec au o pasiune comună și anume sportul. De altfel iubita acestuia este un nume emblematic în luna gimnasticii aerobice.

Anca Surdu a fost recunoscută ca dublă campioană mondială în disciplina gimnasticii aerobice, atât în categoria „Trio feminin”, cât și în competițiile de grup. Totodată, aceasta este pasionată și de dans.

De ceva timp a preferat să se retragă din viața sportivă, dar asta nu înseamnă că nu e activă. Ea se antrenează în continuare, însă alege să își dedice mai mult timp.

Ce s-a schimbat în viața fostei gimnaste odată cu apariția lui Denis Alibec

Într-un interviu acordat pentru GSP, Anca Surdu a vorbit despre relația cu Denis Alibec. Nu se aștepta să aibă mai multă atenție ca înainte, însă se pare că lucrurile au mers într-o manieră diferită.

Totodată, Anca Surdu recunoaște că în presă au apărut și diferite articole de-a lungul timpului. Unele dintre ele nu erau tocmai reale, însă fosta gimnastă a ales să nu se lase afectată negativ.

„M-am gândit că el are parte de mai multă atenție, fiind încă un sportiv în activitate, fiind foarte bun în ceea ce face. Dar nu m-am gândit la niciun fel de atenție asupra noastră. De fel nu-mi place atenția, deci dacă m-aș fi gândit, probabil aș fi avut dubii.

(…) Într-adevăr, au mai apărut diverse articole, dar știu cum este presa, uneori nu este informată, dar totuși se face vocală. Dar nu, n-am simțit impact nici pozitiv, nici negativ peste măsura”, a povestit aceasta.

Cum se înțeleg Anca Surdu și Denis Alibec

La un moment dat, Gigi Becali a vorbit despre Denis Alibec. Deși sportivul ar fi avut un trecut destul de tumultuos, patronul FCSB dezvăluia că acesta s-a schimbat de când are prietenă.

Și fosta gimnastă recunoaște parțial acest lucru. Anca Surdu și Denis Alibec se înțeleg foarte bine și ea dezvăluie că încă de când l-a cunoscut a fost un băiat cât se poate de liniștit.

Mai mult de atât, acesta pune foarte mult preț pe cariera sa. Astfel, este un om echilibrat și cel mai probabil a depășit acele perioade mai ”agitate” din viața personală.

„Da, Denis, într-adevăr, din ce am înțeles, a avut perioade mai tumultuoase, ca orice om. Dar de când ne cunoaștem, îl văd un om destul de liniștit, împăcat și care știe, la fel, care este obiectivul lui în sport, în primul rând, și în viață”, a mai dezvăluit ea, pentru sursa citată.

