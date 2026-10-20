Sport

Anca Surdu și Denis Alibec au devenit părinți. Ce semnifică numele ales pentru fetița lor

Alexa Serdan
20.10.2026 | 08:38
Anca Surdu si Denis Alibec au devenit parinti Ce semnifica numele ales pentru fetita lor
Anca Surdu și Denis Alibec sunt părinți de fetiță. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Fosta gimnastă Anca Surdu a născut. Soția fotbalistului Denis Alibec a dezvăluit ce prenume superb poartă fiica lor.
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Anca Surdu și Denis Alibec sunt în culmea fericirii. Cei doi parteneri de viață au devenit părinți pentru prima dată. Bebelușul, o fetiță, a primit un prenume cu totul special. Micuța a venit pe lume în urmă cu câteva zile.

Numele ales de Anca Surdu și Denis Alibec pentru fiica lor

Înainte de a deveni mamă pentru prima oară Anca Surdu a ales să transmită un mesaj special. Partenera de viață a lui Denis Alibec a dezvăluit schimbările prin care a trecut organismul său de când a aflat că va aduce pe lume un bebeluș. Frumoasa blondină a emoționat pe toată lumea cu felul în care și-a exprimat gândurile și sentimentele.

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Pentru că și-a ținut mereu fanii la curent fosta gimnastă a discutat și despre subiectele mai delicate, cum ar fi boala de care suferă tatăl său. Bărbatul a fost diagnosticat cu cancer, vedeta fiind nevoită să apeleze la ajutorul celor care o urmăresc pe social media. De curând, însă, a avut parte de o mare bucurie în familie.

Tânăra a anunțat că a născut, postarea din mediul virtual precizând că „următorul capitol a fost deblocat”. Cu această ocazie, a distribuit o imagine cu soțul său, fotbalistul celor de la Farul Constanța. În caruselul de pe Instagram a scos la iveală și primele fotografii cu bebelușul, o fetiță care a primit un prenume special.

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Mai exact, micuța are în certificatul de naștere trecute două prenume. Acestea au apărut pe o păturică cu care a fost acoperită încă din maternitate. Astfel, Anca Surdu și Denis Alibec au ales Aria Maria, al doilea având o semnificație religioasă. Potrivit doxologia.ro, acesta provine din ebraică și aramaică și înseamnă „cea iubită”, „cea îndrăgită”, „copil dorit”. De asemenea, în unele interpretări se vehiculează semnificațiile de „doamnă” sau „stăpână”. O altă accepțiune veche leagă numele de sintagma „mare a amărăciunilor”.

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Ce semnifică prenumele purtat de bebeluș

În ceea ce privește prenumele Aria și aici este vorba de o simbolistică specială. Anca Surdu și Denis Alibec au optat pentru acesta pentru că este unul puternic și cu o semnificație aparte. În plus, este un nume care nu se întâlnește foarte des, având origini legate de muzică, limba ebraică și limba persană. Concret, în limba italiană acest prenume înseamnă literal „aer”, dar în terminologia muzicală și operă desemnează o melodie sau un cântec interpretat de o singură voce, sugerând armonie, fluiditate și talent artistic.

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Totodată, în ebraică cuvântul derivă din Ari, care înseamnă „leu” sau „leoaică”. Acesta simbolizează putere, curaj și noblețe. În aceeași notă, specialiștii transmit că în limba persană și în vechile limbi indo-iraniene (arya), numele înseamnă „nobil”, „pur” sau „spiritual”. În mitologia greacă, Aria este o nimfă din insula Creta care a avut un fiu cu Apollo, zeul muzicii și al poeziei.

În ultimii ani acest prenume a început să fie popular datorită serialelor de televiziune. Printre cele mai cunoscute se numără Aria Montgomery din Pretty Little Liars și Arya Stark din Game of Thrones. Acestea au contribuit fără îndoială la ascensiunea acestui nume în topurile căutate de cupluri înainte să fie părinți.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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