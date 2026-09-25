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În ciuda faptului că cei doi tineri căsătoriți au apărut tot timpul veseli și joviali, soția lui Denis Alibec este măcinată de drama care s-a abătut în familia sa. Mai exact, tatăl său este grav bolnav.

Drama care a lovit familia soției lui Denis Alibec

și însărcinată cu primul copil, Anca Surdu nu a mai rezistat presiunii și a vorbit pentru prima dată despre situația medicală a tatălui ei. Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, ea a anunțat că tatăl său suferă de cancer.

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Soția atacantului de la Farul Constanța a recunoscut că s-a gândit foarte mult dacă să scrie despre această problemă, dar până la urmă s-a decis să facă publică întreaga poveste în speranța că tatăl său va primi ajutor.

”Mi-e foarte greu să fac story-ul ăsta și sincer am stat mult să mă gândesc dacă să vorbesc despre asta aici… De câteva luni, tata trece prin cea mai grea perioadă a vieții lui și luptă cu cancerul. Noi, ca familie, am făcut și facem tot ce putem pentru el. O să las aici linkul unde găsiți povestea lui, pentru cei care vor să o citească”, a scris Anca Surdu, în mesajul postat pe Insta Story.

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Socrul lui Alibec are cancer la colon

a postat un link către o platformă destinată donațiilor, acolo unde tatăl său și-a spus povestea după ce a fost diagnosticat cu o tumoră la colonul sigmoid. Bărbatul are nevoie de sprijin financiar pentru a continua tratamentul.

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Localizată la nivelul colonului și ficatului, boala nu s-a răspândit și în restul corpului. Medicii i-au recomandat socrului lui Alibec chimioterapie sistematică în speranța reducerii bolii hepatice astfel încât această să fie operabilă.

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Bărbatul urmează tratamentul la Spitalul Sanador din București, iar medicii i-au transmis că în cazul în care chimioterapia va da rezultatele așteptate, atunci va fi nevoie de una sau două intervenții chirurgicale.

Cheltuieli uriașe cu tratamentul

Tatăl Ancăi Surdu încearcă să se susțină financiar, însă costurile sunt foarte mari. El vine singur de la Constanța până la București pentru a efectua tratamentul, iar până acum a cheltuit aproximativ 10.000 de lei.

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Bărbatul a primit și o pensie de invaliditate, dar aceasta este de doar 600 de lei pe lună, exact cât costă o ședință de chimioterapie. Iar el trebuie să facă două ședințe pe lună. Astfel, într-un an, costurile tratamentului depășesc 15.000 de lei

În cazul în care se ajunge la operație, intervenția îl va costa undeva în jurul a 40.000 de lei. Socrul lui Alibec a precizat că tot procesul medical va ajunge la aproximativ 54.400 de lei și în acest moment ar mai avea nevoie de 47.000 de lei.