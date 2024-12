Anca Țurcașiu a dezvăluit rețeta perfectă pentru perioada postului. „Este o bunătate”

Anca Țurcașiu și-a surprins fanii cu o rețetă ce poate fi gătită cu încredere și în post. De asemenea, este poate fi folosită drept garnitură pentru friptura de porc servită la masa de Crăciun.

Rețeta de post pregătită de Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, . Nu de puține ori, vedeta s-a filmat în

De această dată, a gătit un preparat delicios de post, ce poate fi folosit și drept garnitură la masa de Crăciun. „Rețeta mea perfectă pentru cei care țin post, pentru vegetarieni sau pentru o garnitură la friptură pentru masa de Crăciun. Poftă bună, dragilor!”, a scris

Astfel, ingredientele necesare sunt: Conopidă, 2-3 linguri ulei de măsline, sare după gust, piper după gust, ceapă verde, usturoi verde, 1 legătură de mărar proaspăt, 1 legătură de pătrunjel proaspăt, fulgi de chili după gust.

Modul de preparare, pas cu pas

Pentru a pregăti acest fel de mâncare, conopida se așază într-o tavă, se stropește cu ulei de măsline și se presară cu sare și piper. Se amestecă atent, astfel încât fiecare buchețel să fie bine acoperit, după care tava se introduce în cuptor.

Conopida se coace până devine fragedă și ușor rumenită. Odată gata, se scoate din cuptor și se completează cu un amestec de ceapă verde și usturoi, călite împreună cu mărar, pătrunjel, sare, piper și fulgi de chili. Aceste ingrediente oferă preparatului un gust bogat și o aromă specială.

Inspirată de rețetele de pe Instagram, Anca Țurcașiu a adăugat o notă personală, creând un fel de mâncare care poate încânta orice pasionat de preparate gustoase și sănătoase. Preparatul final este o garnitură savuroasă și delicioasă, ideală pentru masa de Crăciun sau ca opțiune sănătoasă în timpul postului.

„lar sunt în bucătărie. Nu-mi vine să cred. Dar mi-a fost poftă de conopidă și bineînţeles că m-am inspirat de pe Instagram, dar am creat ceva foarte personal. Am copt conopidă la cuptor cu sare, ulei, piper și apoi am adăugat pe ea felii de ceapă verde, usturoi, mărar, pătrunjel, sare, piper și fulgi de chili, totul călit.

Nu ştiţi cum este! Este o bunătate! Este o garnitură perfectă pentru masa de Crăciun. Eu fac pregătiri acum pentru masa de Crăciun. Sărbători fericite!”, a dezvăluit Anca Turcașiu pe pagina sa de Instagram.