Anca Țurcașiu are cea mai simplă rețetă de murături: ”Sunt preferatele mele, le ador”

Îndrăgita actriță din filmul De dragul tău, Anca! are cea mai simplă . Cântăreața pune la borcane de fiecare dată legumele sale preferate, pe care le adoră și pe care reușește să le pregătească rapid.

Anca Țurcașiu, rețetă de gogonele gata în numai 5 minute. Ce ingrediente folosește cântăreața

Anca Țurcașiu a împărtășit cu cei care o urmăresc pe social media o rețetă de gogonele gata în numai 5 minute. Ce folosește renumita cântăreață, care este o gospodină desăvârșită și care gătește foarte des.

Vedeta în vârstă de 53 de ani folosește frunză de țelină, cimbru, mărar, usturoi, sare și apă. Cu aceste produse simple preparatul va fi unul gustos și savuros și mai ales, se va păstra în borcane o perioadă lungă.

„Dacă e toamnă, facem provizii!”, le-a spus Anca Țurcașiu celor care o urmăresc pe contul de , în dreptul unei filmări. Cântăreața a primit foarte multe comentarii pozitive și laude de la fanii săi.

„Ce facem noi aici? Punem gogonele, pentru că ele sunt preferatele mele, le ador. Frunză de țelină, cimbru, mărar, usturoi, umplem borcanul. Cel mai simplu de pe pământ este să pui gogonele.

Am umplut borcanul și am pus 20 de grame de sare la un litru de apă, pentru a face saramura pe care o pun în borcan. Asta este tot, am muncit 5 minute și voi avea un borcan plin de gogonele”, a completat artista.

Ponturi pentru gogonele murate pentru iarnă

Gogonelele se pun la murat toamna, procesul fiind unul foarte simplu. Murăturile făcute în casă sunt naturale pentru că nu conțin deloc conservanți și saramura este obținută cu oțet, substanță care ține legumele crocante și gustoase.

Saramura se pregătește din apă și sare specială. Pentru fiecare litru de apă se folosesc 20 de grame de sare grunjoasă. Se lasă cele două ingrediente să fiarbă pe aragaz timp de 5 minute până când apa clocotește.

Printre ingredientele folosite frecvent la murături se numără: usturoiul, morcovul, rădăcina de țelină, ardeiul iute, fâșiile de rădăcină de hrean, bețele de mărar sau cimbrul uscat. Borcanele pentru gogonele trebuie să fie curate și sterilizate.