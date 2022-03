Cel mai bun sfat oferit de Anca Țurcașiu fiului ei, care are 23 de ani: ”Să nu aibă șefi”

Anca Țurcașiu este o mamă împlinită. De 23 de ani, 1 martie are o dublă semnificație pentru ea. Această dată nu marchează doar începutul primăverii, ci și venirea pe lume a băiatului ei, Radu. Vedeta a dezvăluit care este cel mai prețios sfat pe care i l-a oferit copilului său.

Care este cel mai de preț sfat pe Anca Țurcașiu i l-a oferit băiatului său?

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Anca Țurcașiu a dezvăluit că venirea primăverii este mereu prilej de bucurie pentru ea, deoarece în urmă cu 23 de ani, pe 1 martie, a venit pe lume . Totodată, artista și-a amintit de relația pe care o avea cu mama ei și ce cadouri obișnuia să-i facă.

„Copilul meu este născut pe 1 martie și el este mărțișorul meu. Îți dai seama că eu port cu mine bucuria asta a primăverii.

Mama nu mai e de vreo de 15 ani. Cred că îi luam flori. Întotdeauna am fost preocupată să fac cadouri oamenilor dragi și, așa, speciale, de suflet.”, a spus actrița.

Când vine vorba de sfaturile pe care le-a primit de la părinți, Anca Țurcașiu nu și le mai amintește. Știe, însă, ce l-a îndrumat ea pe Radu să facă.

„Nu îmi aduc aminte ce sfaturi mi-au dat părinții mei, dar pot să spun ce sfat i-am dat eu copilului meu, ca mamă…Să facă o meserie în care să n-aibă șefi vreodată. Să-și găsească o meserie în care să fie propriul lui șef.”, a povestit Anca Țurcașiu.

Care a fost cel mai greu moment din cariera Ancăi Țurcașiu?

Cu toate că îi place cu adevărat meseria pe care a ales-o, Anca Țurcașiu recunoaște că a avut și momente în care i-a fost greu să urce pe scenă, în fața publicului. Actrița a fost nevoită să meargă la un spectacol chiar înainte de înmormântarea bunicii ei.

„Noi avem și o vorbă în teatru, că joci cu mortul pe masă. Îmi aduc aminte când a murit bunica mea și încă nu o înmormântasem, era exact în acele trei zile.

Și am plecat la un spectacol undeva chiar lângă Ploiești, unde ea era și am ținut un recital. Cred că ăla a fost momentul cel mai dificil din viața mea. Pentru că am iubit-o foarte mult, ea m-a crescut.”, și-a amintit

Cu toate acestea, Anca Țurcașiu nu s-a gândit niciodată să renunțe la actorie. Se consideră o persoană puternică și poate face față cu brio oricărei provocări.