Anca Țurcașiu, dată afară din vila de 300.000 de euro din Corbeanca? Unde a a ajuns să stea după divorț

Anca Țurcașiu a divorțat după 22 de ani de mariaj cu medicul Cristian Georgescu.

Cei doi au locuit până la despărțire în vila de 300.000 de euro din Corbeanca, casă construită după nuntă pe pământul primit în dar de la nașul Cristian Țînțăreanu.

Vedeta a fost nevoită să părăsească locuința conjugală, iar fostul soț a rămas proprietar acolo. Artista s-a mutat în București.

Anca Țurcașiu, de la vilă la apartament

După tumultosul divorț de fostul soț, cel pe care l-a considerat timp de 22 de ani jumătatea ei și omul lângă care urma să se căsătorească, Anca Țurcașiu a fost nevoită să plece din vila în care a locuit peste două decenii și să se mute într-un apartament simplu din Capitală.

Click.ro scrie că vedeta și-a achiziționat un apartament în zona Panduri, chiar în același complex rezidențial unde deținea un imbol și împreună cu fostul soț.

Vila din Corbeanca a fost amenajată cu stil, căci Anca Țurcașiu a făcut cursuri de design interior, iar ca probă de licență a fost tocmai amenajarea propriei case. În zadar, căci artista a fost nevoită s părăsească locuința și să se mute singură într-un apartament din oraș.

Divorț după 22 de ani de mariaj

„ Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine!

Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu vă fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături în această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n-aș fi putut!”, a scris Anca Țurcașiu pe rețeaua de socializare.

Cei doi foști soți nu se mai înțelegeau de ceva timp, iar în luna mai, vedeta a postat un mesaj controversat, cu semne de separare. „ Să credem că totul va fi bine, că nimic nu e întâmplător, că cineva are grijă de noi undeva acolo sus! Va fi bine!”, a scris vedeta într-un mesaj pe Instagram pe care ulterior l-a șters.

Anca Țurcașiu a anunțat, până la urmă, divorțul de soțul ei, medicul Cristian Georgescu, printr-o postare la care toată țara a reacționat.

