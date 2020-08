Anca Țurcașiu, de nerecunoscut, după divorțul tumultos. E transformată totoal

Anca Țurcașiu a divorțat în urmă cu două luni după 22 de ani de mariaj cu medicul Cristian Georgescu. Deși nimeni nu se aștepta la o asemenea ruptură, vedeta a mai dat semne de separare și în luna mai, după o serie de mesaje cu subînțeles pe rețelele de socializare.

După ce s-a despărțit definitiv de fostul soț, vedeta s-a transformat cu totul, căci și-a schimbat look-ul și arată mult mai tânără ca înainte.

Se pare că divorțul a avut un impact pozitiv asupra artistei, care s-a vopsit și a trecut și pe la cabinetul unui medic estetician pentru rejuvenarea pielii.

Anca Țurcașiu, de nerecunoscut, după divorț

După ce și-a achiziționat nu apartament în zona Panduri, unde mai deținea un imobil împreună cu fostul soț, cântăreața a decis că merită o schimbare de look. Astfel, cu părul creț, mult mai jovială, cu machiaj tineresc și cu o culoare nouă la păr, dar și după ce și-a tratat semnele supărării la medicul estetician, Anca Țurcașiu este de nerecunoscut după divorț. Artista arată ca o adolescentă.

Cântăreața a prins mai mult curaj, iar acum este tot mai prezentă pe rețelele de socializare. Fosta actriță din Miss Litoral adoră filtrele de pe Instagram, semn că este în tendințe, iar acum că-i femeie liberă se poate distra în voie atât cât îi place, fără să-i mai pese de alte păreri.

Anunțul făcut de artistă despre divorțul de fostul soț

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului!

Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ ca să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit!

Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi-ați fost alături în această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n-aș fi putut!”, a scris Anca Țurcașiu pe contul său de Facebook.

A plecat din vila din Corbeanca după divorț

Artista a părăsit căminul conjugal după divorț, însă doar pentru o perioadă, cât s-au limpezit lucrurile și pentru fostul soț. Acesta s-a mutat într-un apartament în București, iar vedeta, de asemenea, într-un imobil dintr-un cartier rezidențial din zona Panduri. Cea care revine în casa de 300.000 de euro din Paradisul Verde, Corbeanca, va fi Anca Țurcașiu, care și-a terminat și teza pentru design interior chiar cu decorațiunile pe care le-a făcut în locuința sa.