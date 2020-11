Anca Țurcașiu, dezamăgire de proporții. Ce i-a făcut fostul soț

Lunile trecute, Anca Țurcașiu a anunțat că divorțează de soțul ei, medicul Cristian Georgescu. Acum, vedeta a primit o altă lovitură dură, fostul ei partener mutându-se cu actuala iubită chiar în casa unde a locuit cu artista.

Anca Țurcașiu și doctorul Cristian Georgescu au anunțat în această vară că divorțează, după 22 de ani de căsnicie, însă, au fost rezervați în declarații și nu au făcut public motivul separării.

Cu toate acestea, în timp ce Anca Țurcașiu a decis să se focuseze pe sfera profesională, relansându-se în muzică, Cristian Georgescu se pare că are deja o relație serioasă.

Anca Țurcașiu, dezamăgire de proporții. Cristian Georgescu s-a mutat cu noua iubită în casa pentru care actrița a muncit ani de zile

La doar câteva luni de la divorțul neașteptat, Anca Țurcașiu a aflat o nouă veste. Se pare că fostul ei partener, Cristian Georgescu, și-a refăcut foarte repede, ba chiar are gânduri serioase cu femeia care îi este alături.

Cristian Georgescu și-a dus actuala iubită chiar în casa în care a locuit pentru o bună perioadă de timp alături de Anca Țurcașiu. Este vorba despre vila din Corbeanca, un loc unde îndrăgita actriță iubea să-și petreacă timpul.

De asemenea, Anca Țurcașiu a investit multe sentimente în locuința respectivă și, conform spuselor ei, s-a ocupat de toate amenajările interioare. Mobila, canapelele și decorațiunile au fost alese de ea cu îndemânare, frumoasa artistă mărturisind că mereu a fost pasionată de design interior.

„De copil desenam piese de mobilier: fotolii, draperii. Asta cu design-ul de interior o fac pro bono.”, spunea Anca Țurcașiu la emisiunea XNS de pe Antena 1.

În timp ce Anca Țurcașiu se ocupa de interior, Cristian Georgescu se ocupa de exteriorul casei. În plus, vedeta și-a lăudat public partenerul, declarând că este foarte muncitor și priceput.

„E foarte muncitor. El a făcut curtea asta cu mâna lui, toată. Noi n-am avut grădinar.”, povestea ea, la Antena Stars.

Cu toate acestea, deși păreau să aibă căsnicia perfectă, Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au decis să divorțeze. Anunțul a fost făcut chiar de către îndrăgita artistă.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie!”, a postat Anca Țurcașiu pe contul de Facebook în luna iulie.